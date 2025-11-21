A Pisa il congresso regionale dell’ANCO: due giorni dedicati all’innovazione in cardiologia

Written by admin• 8:57 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Si terrà a Pisa il 21 e 22 novembre, nell’auditorium della Camera di Commercio, il congresso regionale dell’ANCO – Associazione dei cardiologi ospedalieri. I lavori prenderanno il via venerdì alle 9.30 per concludersi sabato alle 13.

Numerosi i relatori provenienti da tutta la Toscana, chiamati a confrontarsi sui temi più attuali della cardiologia, dall’evoluzione diagnostica e terapeutica alle tecnologie emergenti, fino alle nuove terapie e all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla pratica clinica.

“La cardiologia – sottolinea Emilio Pasanisi, presidente ANCO Toscana – sta vivendo una fase di trasformazioni radicali che coinvolgono aspetti scientifici, tecnologici e organizzativi. È necessario un impegno condiviso e una rete realmente integrata tra territorio, ospedali e università. Il congresso rappresenta un momento cruciale per discutere di scompenso cardiaco, imaging, aritmologia, interventistica e delle sfide che l’innovazione ci pone davanti. Sarà anche un’occasione per riflettere sulla continuità assistenziale, sulla gestione delle cronicità e sul dialogo con medicina generale e specialistica ambulatoriale, nell’ottica di una presa in carico sempre più efficace e centrata sul paziente. Non è solo un appuntamento di bilancio – conclude Pasanisi – ma un punto di partenza per nuove progettualità e collaborazioni, valorizzando il confronto tra nuove generazioni e professionisti che hanno contribuito alla storia della cardiologia toscana“.

Last modified: Novembre 21, 2025