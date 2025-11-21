e-contest: un Natale all’insegna del digitale

Written by admin• 8:38 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sarà un Natale all’insegna del digitale quello che avranno l’opportunità di vivere tre aziende pisane grazie a #e-contest, la terza edizione del concorso natalizio organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Prestart.

Un vero regalo sotto l’albero che omaggerà tre aziende di Pisa e provincia di qualsiasi settore di appartenenza, agevolandole nell’avvio della loro attività e-commerce, in virtù della partnership con l’azienda Prestart di Federico Dani.

“Dopo i difficili anni della pandemia si sono accelerati i processi che hanno portato molte imprese e attività ad adeguarsi velocemente alle nuove tecnologie, dimostrando quanto sia importante oggi per aziende e professionisti individuare canali digitali in grado di supportare e integrare i modelli consolidati” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Sposiamo volentieri per la terza edizione questa iniziativa che rappresenta una grande opportunità e che coincide con quella che è diventata una delle nostre principali mission: fare rete tra imprenditori e spingerli verso l’innovazione”.

“Prestart è un progetto che da oltre 20 anni è focalizzato sull’e-commerce. Offriamo piattaforme che permettano alle aziende di affacciarsi sul web e sviluppare il proprio commercio sui canali digitali” dichiara Federico Dani, titolare dell’azienda Prestart “Ci adeguiamo alle continua evoluzione della tecnologia sfruttando al massimo le potenziali dell’intelligenza artificiale”.

“#e-contest è aperto ufficialmente: aziende e piccole e medie imprese che vogliono sviluppare i propri canali digitali possono candidarsi attraverso il form dedicato sul sito www.confcommerciopisa.com” spiega la responsabile area marketing e comunicazione di Confcommercio Pisa Elettra Zazzeri. “Le aziende interessate che non dispongono di un e-commerce, oppure che ne possiedono già uno ma necessitano di un restyling o di interventi di ottimizzazione, hanno tempo fino a venerdì 5 dicembre, giorno di chiusura del concorso, per partecipare raccontando i dettagli del loro progetto di commercio digitale. Al termine del contest verranno proclamati tre vincitori: il primo otterrà un e-commerce gratuito, il secondo beneficerà del 50% di riduzione e il terzo del 30%.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, l’area Marketing&Comunicazione di Confcommercio Pisa è a disposizione ai seguenti contatti:

Elettra Zazzeri 349 6960979 (e.zazzeri@confcommerciopisa.it)

Chiara Sbrana 348 3841657 (marketing@confcommerciopisa.it)

Last modified: Novembre 20, 2025