Piazza Viviani, ultimi lavori al parcheggio: asfalto più chiaro e nuove tamerici

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A Marina di Pisa prosegue la riqualificazione da 180mila euro. Previsti circa 90 posti auto, 300 metri quadrati di verde e un bagno pubblico autopulente

PISA – Sono iniziate lunedì 12 ottobre le operazioni di levigatura della pavimentazione del parcheggio di piazza Viviani, un passaggio conclusivo della riqualificazione dell’area, finanziata con circa 180mila euro.

Il trattamento, denominato “Natural Pavement”, darà al conglomerato bituminoso una finitura più naturale e chiara rispetto all’asfalto tradizionale. Secondo quanto illustrato dal Comune, la maggiore riflessione dei raggi solari contribuirà a limitare il riscaldamento della superficie nei mesi estivi.

«Dopo il completamento della prima parte dei lavori, torniamo a intervenire in piazza Viviani per concludere definitivamente la riqualificazione dell’area», dichiara Virginia Mancini, assessore ai lavori pubblici. «Questo spazio è stato completamente recuperato e trasformato in un parcheggio organizzato, con circa 90 posti auto, nuove aree verdi e servizi».

Il progetto comprende circa 2.500 metri quadrati destinati alla circolazione e alla sosta, con due ingressi, sui lati sud ed est, e un’uscita sul lato est.

A breve partiranno anche le piantumazioni nei 300 metri quadrati di nuove aree verdi. Sono previste circa 30 tamerici ad albero e 300 tamerici a siepe e cespuglio, oltre all’installazione di un bagno pubblico autopulente, della stessa tipologia di quello presente in piazza Baleari.

L’intervento si affianca ai lavori realizzati in via Ciurini, via Crosio e via Daiberto, per ulteriori 320mila euro tra marciapiedi e asfaltature. L’investimento complessivo per il parcheggio e la viabilità circostante raggiunge così circa 500mila euro.

Last modified: Ottobre 14, 2026