Dalle botteghe di Pisa al sale di Volterra: CNA porta quattro itinerari al TTG di Rimini

Written by Redazione• 1:23 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Turismo lento, artigianato e sapori locali al centro delle proposte realizzate con TribYou. Coinvolti anche Lari e il Monte Pisano

PISA – Scoprire la provincia attraverso chi la abita e la produce: artigiani, casari, pastai, agricoltori e operatori dell’accoglienza. CNA Pisa presenta quattro pacchetti esperienziali al TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre, per proporre a tour operator e buyer internazionali un’offerta di turismo lento legata alle imprese del territorio.

Il progetto nasce dalla collaborazione con TribYou, tour operator digitale e DMC con sede a Pontedera, che cura la progettazione e la commercializzazione delle esperienze. Gli itinerari, disponibili in italiano e inglese, fanno parte del catalogo “Pisa & Provincia – Autenticità, Artigianato e Territorio”, che comprende dieci proposte tra città, borghi, colline e costa.

“Pisa: tra arte, sapori e tradizione” accompagna i visitatori oltre piazza dei Miracoli, nelle botteghe del centro, con le guide di City Grand Tour. Il percorso incontra lavorazioni tessili, design, gioielleria contemporanea e produzioni casearie, con una conclusione dedicata ai sapori locali. Sono previste formule di mezza giornata o giornata intera.

“Lari Experience” propone due giorni e una notte tra il Castello dei Vicari, i cunicoli medievali e le produzioni del borgo: pecorini, pasta artigianale, salumi e prodotti legati alla Ciliegia di Lari IGP. In primavera l’esperienza si arricchisce di una passeggiata tra i ciliegi in fiore.

Con “Monte Pisano – Oro Sociale e Tradizione”, tre giorni e due notti intrecciano degustazioni, recupero degli oliveti e tutela del paesaggio. Tra le tappe figurano il Podere del Pari, la Certosa di Calci, il Frantoio del Monte Pisano a Caprona e Vicopisano con la Rocca del Brunelleschi.

Infine, “Alle Origini del Sale” dedica quattro giorni e tre notti alla Val di Cecina: dal Museo del Sale delle Saline di Volterra al centro storico, passando per birre artigianali, cucina locale e un trekking narrativo nella Riserva Naturale del Berignone.

Le proposte sono personalizzabili per gruppi e viaggiatori individuali, con possibilità di aggiungere trasferimenti, noleggio di auto o e-bike e ulteriori esperienze gastronomiche.

«Il TTG di Rimini è per noi l’occasione per dare voce alle piccole imprese del turismo e dell’artigianato pisano, che ogni giorno costruiscono accoglienza, esperienze e prodotti di qualità», dichiara Sabrina Perondi, coordinatrice sindacale del settore Turismo di CNA Pisa. L’obiettivo è trasformare il patrimonio locale in un’offerta strutturata e commercializzabile sui mercati esteri.

Programmi e schede tecniche saranno disponibili allo stand di Toscana Promozione Turistica.

Last modified: Ottobre 14, 2026