Pisa – Cremonese, arbitra Di Loreto una novità assoluta per entrambe le squadre

Written by Redazione• 1:12 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 30enne umbro Marco Di Loreto della Sezione di Terni, l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato prossimo 17 ottobre 2026 alle ore 19:30 alla “Cetilar Arena” fra Pisa e Cremonese, coadiuvato dai guardalinee Vittorio Di Gioia della Sezione di Nola e Gianluca Grasso della Sezione di Ariano Irpino, con in veste di quarto uomo Paride Tremolada della Sezione di Monza, mentre in sala VAR sarà presente Manuel Volpi della Sezione di Arezzo, assistito da Giacomo Prontera della Sezione di Pescara.

di Giovanni Manenti

Dopo un quadriennio (2019-’23) a dirigere incontri di Serie D, Di Loreto trascorre il successivo triennio ad arbitrare gare di Serie C, che lo vede collezionare 37 presenze in sole gara di Campionato, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla corrente stagione, che lo vede esordire a metà agosto 2926 nella sfida di Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia vinta 4-1 dai padroni di casa, per poi dirigere tre gare del Torneo Cadetto, vale a dire Verona-Ascoli (1-2) alla prima giornata, Modena-Avellino (0-1) alla terza e larecente Arezzo-SudTirol (1-4) alla quinta, con la conseguente curiosità che in tutte e tre le riferite circostanze ad aggiudicarsi l’intera posta sono stati gli ospiti. .

Per quanto ovvio, sulla base di quanto sopra descritto, per il Pisa – come, peraltro, anche per la Cremonese – si tratta di una novità assoluta, non avendo il fischietto umbro mai arbitrato nessuna delle due formazioni.

Last modified: Ottobre 14, 2026