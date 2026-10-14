Parcheggi di via Roma, Sbrana: «Buche e dissesti all’ingresso della Certosa»

Written by Redazione• 12:14 pm• Calci, Politica

La consigliera di Calcinsieme chiede interventi in piazzetta Goffredo de Angelis e nell’area di sosta accessibile da via Titoni: «Servono tempi e impegni concreti».

CALCI – Le condizioni dei parcheggi lungo via Roma tornano al centro del confronto politico. Serena Sbrana, consigliera comunale di Calcinsieme, denuncia pavimentazioni sconnesse, buche e avvallamenti in piazzetta Goffredo de Angelis, accanto alla caserma dei Carabinieri, e nel parcheggio in fondo a via Roma, con accesso da via Titoni.

Nell’ultimo Consiglio comunale, Sbrana ha presentato un’interrogazione per chiedere se siano previsti interventi di riqualificazione, con quali tempi e perché le due aree siano rimaste escluse dai lavori eseguiti in via Roma nel 2024.

«Non stiamo parlando di luoghi secondari, ma dell’ingresso al paese e del percorso che conduce alla Certosa e al Museo di Storia Naturale», sottolinea la consigliera. «Un’immagine indecorosa, oltre che un problema di sicurezza».

Secondo Sbrana, la risposta della vicesindaca Marras, che avrebbe richiamato il vincolo paesaggistico e le manutenzioni effettuate all’inizio dell’anno, non ha chiarito prospettive e tempi degli interventi. «Nessun progetto, nessuna data, nessun impegno. E neppure una spiegazione sul perché quei parcheggi siano stati lasciati fuori dai lavori di via Roma».

La rappresentante di Calcinsieme sostiene inoltre che le buche siano ancora presenti e chiede di individuare soluzioni compatibili con la tutela paesaggistica. Richiama anche il progetto del parcheggio Pisamo dall’altro lato della Certosa, che, afferma, resta ancora da realizzare.

«Sono passati oltre due anni e siamo ancora qui, con gli stessi problemi e senza alcuna prospettiva concreta», conclude Sbrana. «La prima forma di accoglienza è il decoro dei luoghi».

Last modified: Ottobre 14, 2026