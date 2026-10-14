Legalità e memoria, a Pisa le testimonianze di Brizio Montinaro e Stefano Mormile

Written by Redazione• 2:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 16 ottobre due incontri all’Edicola della Legalità: alle 10 per le scuole superiori, alle 16 aperto alla cittadinanza

PISA – Le storie di chi ha perso un fratello per mano della criminalità organizzata diventano occasione di confronto con le nuove generazioni. Venerdì 16 ottobre, all’Edicola della Legalità in piazza Martiri della Libertà, si terrà “Legalità, memoria, attualità: non è la solita storia”, iniziativa promossa dal Comune di Pisa e organizzata dall’associazione Nicola Ciardelli ODV.

A portare le proprie testimonianze saranno Brizio Montinaro, fratello di Antonio, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci, e Stefano Mormile, fratello di Umberto, vittima della criminalità organizzata.

La giornata prevede due appuntamenti: alle 10 un incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori e alle 16 un incontro aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione agli universitari.

Attraverso il racconto delle vicende familiari, gli ospiti offriranno uno spunto per riflettere sulla lotta alla criminalità organizzata e sul valore della memoria nella costruzione di una cultura della legalità.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 14, 2026