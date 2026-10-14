UniPiOrienta, attesi oltre 11mila studenti: tre giorni per scegliere il futuro universitario

Written by Redazione• 11:51 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Dal 15 al 17 ottobre al Polo Fibonacci presentazioni dei corsi, laboratori e incontri con docenti e tutor. Spazio anche ai servizi e ai colloqui individuali.

PISA – Oltre 11mila studenti attesi al Polo Fibonacci per conoscere l’Università di Pisa e orientarsi nella scelta degli studi. Da giovedì 15 a sabato 17 ottobre torna UniPiOrienta, l’appuntamento dedicato soprattutto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori.

Per tre giorni, il polo di largo Bruno Pontecorvo ospiterà presentazioni dei corsi di laurea, seminari, lezioni aperte, esperimenti e laboratori. Con “Chiedi ai tutor”, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con gli studenti universitari, raccogliendo informazioni ed esperienze sulla vita nell’Ateneo.

Alla scelta consapevole sarà dedicato il seminario “Scegliere bene: una skill da allenare”, in programma ogni giorno alle 10 e alle 11. Giovedì e venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, saranno proposti anche colloqui individuali per approfondire motivazioni e dubbi. Negli stessi due giorni, dalle 10 alle 11, si terrà l’incontro per gli insegnanti “L’Orientamento tra bisogni e motivazione”.

Nell’area “Campus e Servizi” sarà possibile conoscere le opportunità legate al diritto allo studio, all’inclusione degli studenti con disabilità e DSA, alle lingue, alle biblioteche, ai musei, alla mobilità internazionale e all’ingresso nel mondo del lavoro. Presenti anche i servizi per immatricolazioni, master e scuole di specializzazione.

Parteciperanno inoltre Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Accademia Navale di Livorno, Studio Teologico Interdiocesano e Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana – Polo di Pisa.

«Vogliamo offrire loro non soltanto informazioni sui percorsi di studio, ma anche l’occasione di entrare in contatto con la realtà universitaria, confrontarsi con docenti e studenti e cominciare a immaginare il proprio futuro con maggiore consapevolezza», spiega Laura Elisa Marcucci, delegata per le Attività di Orientamento dell’Università di Pisa.

Le attività si svolgeranno giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato dalle 9 alle 13. Il programma completo è disponibile sulla pagina di UniPiOrienta 2026.

FOTO TRATTE DAL SITO UNIPI.

Last modified: Ottobre 14, 2026