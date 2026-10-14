“Spazi in comune”, nuove attività nell’ex Circoscrizione 4: Pisa apre il confronto con le associazioni

Written by Redazione• 2:05 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Il Comune avvia un confronto con associazioni e Terzo settore per valorizzare l’edificio di via Fratelli Antoni. Nelle prossime settimane l’avviso pubblico

PISA – Trasformare l’ex Circoscrizione 4 di via Fratelli Antoni in uno spazio sempre più vissuto dai quartieri di San Marco e San Giusto, con attività sociali, culturali e occasioni di incontro per tutte le età. È l’obiettivo di “Spazi in comune”, il percorso di co-programmazione approvato dalla Giunta comunale.

Il progetto coinvolgerà enti del Terzo settore e realtà del territorio per individuare i bisogni dei residenti, raccogliere proposte e definire possibili modalità di utilizzo condiviso dell’immobile.

«È un edificio con ampi spazi per riunioni o incontri, salette modulari e un’area verde esterna», spiega Amanuel Sikera, assessore alla partecipazione. «L’indirizzo è quello di valorizzare tutte le potenzialità dell’immobile, evitando che il suo utilizzo sia limitato a una sola realtà e favorendo, invece, una presenza più continuativa di attività e iniziative nel corso della settimana».

Il confronto terrà conto anche delle associazioni già presenti nella struttura, con l’intento di affiancare alle esperienze esistenti nuove opportunità rivolte a bambini, giovani e anziani.

Nelle prossime settimane sarà pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d’interesse e avviare il tavolo di confronto. Gli esiti saranno poi sottoposti alla Giunta, che valuterà l’eventuale passaggio alla co-progettazione, per definire concretamente attività e modalità di realizzazione.

L’esperienza potrebbe essere estesa anche ad altre sedi delle ex circoscrizioni. Sikera richiama gli spazi disponibili a Marina di Pisa e Don Bosco-Pratale, accanto ai servizi demografici già presenti, e l’edificio del CEP, per il quale è prevista una riqualificazione.

Last modified: Ottobre 14, 2026