Piano Operativo Comunale: si è svolto l’incontro con i cittadini del centro storico Nord

PISA – Il 7 marzo scorso si è tenuto un incontro del Piano Operativo Comunale all’Auditorium dell’Opera della Primaziale, con la partecipazione del Sindaco Michele Conti, dell’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, del dirigente e dei tecnici dell’Ufficio Urbanistica.

Durante l’assemblea è stato presentato il Piano Operativo Comunale (POC), strumento urbanistico che definisce le possibilità di intervento e trasformazione del territorio comunale. Il processo partecipativo del POC prevede la raccolta delle proposte dei cittadini, con le assemblee che offrono l’opportunità di approfondire le possibilità di intervento per ogni proprietà privata.

Gli amministratori e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica saranno disponibili per raccogliere le proposte. Sul sito del Comune di Pisa è consultabile la mappa interattiva del Geoportale SIT, dove i cittadini possono visualizzare le aree di proprietà e inviare contributi per la costruzione del POC. I prossimi appuntamenti saranno il 14 marzo alla Camera di Commercio per gli operatori economici e il 21 marzo per i cittadini del centro storico zona sud.

Last modified: Marzo 10, 2024