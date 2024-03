Ex Chiesa della Qualquonia: al via i lavori. Soddisfazione dell’assessore Riccardo Buscemi

Scritto da admin• 4:13 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riccardo Buscemi, attuale Assessore alla Scuola in quota Forza Italia al Comune di Pisa, ha una storia che affonda le radici nel 2014, quando ricopriva la carica di consigliere comunale di opposizione.

Buscemi annuncia con entusiasmo il via ai lavori per il recupero monumentale della ex Chiesa di Qualquonia, un simbolo di degrado nel centro storico di Pisa. Questa antica chiesa, risalente al 1300, diventerà ora un punto di riferimento per il quartiere di Sant’Antonio, grazie ai finanziamenti del PNRR. L’impegno a sostenere progetti di recupero come questo dimostra la determinazione di Buscemi e della sua fazione politica nel valorizzare il patrimonio storico della città.

Lorenzo Paladini, Segretario Provinciale di Forza Italia, esprime soddisfazione per il progetto, definendolo un trionfo architettonico e una vittoria per la comunità pisana. L’utilizzo dei fondi del PNRR per il recupero e la tutela del patrimonio storico è elogiato come un esempio virtuoso di investimento per il rinnovamento e la valorizzazione delle radici culturali italiane.

Paladini sottolinea l’importanza di continuare a lavorare con impegno e dedizione per realizzare ulteriori progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, garantendo così un futuro ricco di storia e identità per le generazioni successive.

