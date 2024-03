Lavori di Acque in via Bonanno e via Montanelli: le modifiche al traffico

Scritto da admin• 6:34 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Dal giorno 11 marzo al giorno 29, saranno adottate delle modifiche al traffico per consentire lo svolgimento di due cantieri gestiti da Acque Spa. In Via Bonanno Pisano, all’intersezione con Via Andrea Pisano, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nell’area del cantiere.



Inoltre, ci sarà un restringimento di carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri. Temporaneamente, sarà soppressa la corsia riservata al transito dei mezzi pubblici sul lato dell’Ospedale “Santa Chiara”.

Nella stessa data fino al 29 marzo, in Via Montanelli all’intersezione con Via Depretis, sarà chiuso il transito veicolare e sarà vietata la sosta con rimozione coatta, ad eccezione dei veicoli destinati al cantiere.

Last modified: Marzo 10, 2024