Written by Giugno 13, 2026 12:47 pm Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera

Piaggio, Fim Cisl Pisa: “L’Accordo di Prossimità cancella la cassa integrazione di giugno e stabilizza 13 giovani”

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​PONTEDERA – Si è tenuto nella giornata di martedì 9 giugno 2026 l’incontro per la verifica dell’Accordo di Prossimità, siglato a marzo scorso da FIM, UILM e UGLM. Il bilancio di un risultato che la FIM CISL Pisa definisce molto positivo, confermando l’efficacia di uno strumento strategico costruito e finalizzato per la gestione delle fermate produttive e per arginare l’uso degli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda.

​Un’importante cambio di passo rispetto al 2025, ​i numeri e i fatti oggi, evidenziano la portata del cambiamento .
L’intesa ha permesso di evitare quest’anno l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutto il mese di Giugno.
Un risultato che cambia totalmente lo scenario vissuto lo scorso anno: nel giugno 2025 infatti, l’azienda registrò un blocco totale dal 3 al 30 del mese, che lasciò a casa circa 80 lavoratori nel reparto 2R e circa 170 nel reparto Meccanica.

​”Quest’anno lo scenario è cambiatosottolinea la FIM CISL Pisae il merito va a una contrattazione lungimirante che ha messo al centro la tutela del reddito e dell’occupazione. Il valore dell’azione sindacale della Fim, emerge con forza anche su altri fronti caldi della gestione del personale: La ​maturazione del PDR a prescindere dai fermi ne è un’esempio: grazie all’Accordo Integrativo Aziendale, fortemente voluto e contrattato dalla Fim, a partire da gennaio 2026 le lavoratrici e i lavoratori della Piaggio hanno iniziato a maturare i ratei del Premio di Risultato (PDR) “anche nei periodi di fermo dell’azienda“.


Si tratta di un risultato storico afferma il Segretario Provinciale della FIM CISL Pisa, Yari Auli Casucci. In passato, e fino allo scorso anno, questi periodi non avevano alcuna copertura rispetto alla maturazione del premio. Da quest’anno, grazie alla firma dell’Accordo Integrativo Aziendale, il diritto è garantito tutti i mesi a tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori dell’azienda , senza distinzioni. Un altro punto cardine di questo accordo, è stato il rinnovo della Naspi, uno strumento che ha garantito una via d’uscita morbida e su base esclusivamente volontaria a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti. La firma dell’accordo di Prossimità, ha dato anche ​un segnale importante per il futuro: ” 13 assunzioni a tempo indeterminato” .

Il successo più grande dell’Accordo di Prossimitàafferma Yari Auli Casucci, Segretario Provinciale della FIM CISL Pisaè un risultato che guarda alle nuove generazioni, in quanto nonostante le complessità del momento storico attuale e la delicata situazione geopolitica che stà investendo i mercati a livello mondiale , il sindacato con questo accordo, è riuscito a strappare all’azienda un impegno fondamentale sul fronte della stabilità occupazionale. Grazie alla firma dell’Accordo, sono state infatti garantite 13 trasformazioni di contratto a tempo indeterminato programmate per Giovedì 11 Giugno 2026 . Abbiamo assicurato a 13 giovani, la possibilità di avere un lavoro stabile, conclude con orgoglio Yari Auli Casucci, Segretario Provinciale della Fim Cisl Pisa. In un momento di grande incertezza, dare a queste 13 persone , la certezza di un posto di lavoro fisso, significa permettere loro di iniziare a costruire un futuro più sicuro e più sereno. Per noi, “Questa è la vera forza dell’ Accordo di prossimità. Dopo le tutele, abbiamo immediatamente iniziato a guardare verso il futuro: abbiamo infatti convocato insieme a tutta la Delegazione Sindacale presente al tavolo, l’Osservatorio di Stabilimento per il 17 giugno 2026. Non parliamo quindi soltanto della gestione delle emergenze e delle stabilizzazioni, per la Fim Cisl Pisa e per le rappresentanze sindacali è già il momento di guardare avanti e di tracciare la rotta per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Su esplicita e ferma richiesta della delegazione sindacale, la direzione aziendale ha infatti accordato un incontro ufficiale con l’azienda, fissato per martedì 17 giugno alle ore 11:00 a Pontedera. Al centro del tavolo ci saranno le prospettive future del sito produttivo di Pontedera, un passaggio per Noi della FIM cruciale, regolamentato e previsto esplicitamente dall’Osservatorio di Stabilimento inserito all’interno del contratto integrativo aziendale firmato a Gennaio 2026. L’appuntamento di martedì prossimo rappresenterà un momento di confronto molto importante e strategico“, afferma Yari Auli Casucci.

I sindacati si presenteranno al tavolo con un mandato chiaro da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori : ottenere garanzie e risposte concrete da parte del Gruppo. Sarà l’occasione fondamentale per chiedere massima chiarezza sui piani industriali e sugli investimenti futuri“, spiega il Segretario della FIM CISL Pisa, Yari Auli Casucci. “Dopo gli importanti traguardi raggiunti grazie all’accordo di Prossimità sul fronte del salario e della stabilizzazione dei giovani, l’obiettivo adesso si sposta sulla sostenibilità a lungo termine dello stabilimento di Pontedera, in un contesto in cui, la certezza di investimenti strutturali e il lancio di nuovi progetti industriali diventano per Noi della FIM , le uniche vere garanzie per cercare di blindare l’occupazione e mantenere la centralità del sito toscano“, conclude Casucci.

Last modified: Giugno 12, 2026
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