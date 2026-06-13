Piaggio, Fim Cisl Pisa: “L’Accordo di Prossimità cancella la cassa integrazione di giugno e stabilizza 13 giovani”

Written by Redazione• 12:47 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera



​PONTEDERA – Si è tenuto nella giornata di martedì 9 giugno 2026 l’incontro per la verifica dell’Accordo di Prossimità, siglato a marzo scorso da FIM, UILM e UGLM. Il bilancio di un risultato che la FIM CISL Pisa definisce molto positivo, confermando l’efficacia di uno strumento strategico costruito e finalizzato per la gestione delle fermate produttive e per arginare l’uso degli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda.

​Un’importante cambio di passo rispetto al 2025, ​i numeri e i fatti oggi, evidenziano la portata del cambiamento .

L’intesa ha permesso di evitare quest’anno l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutto il mese di Giugno.

Un risultato che cambia totalmente lo scenario vissuto lo scorso anno: nel giugno 2025 infatti, l’azienda registrò un blocco totale dal 3 al 30 del mese, che lasciò a casa circa 80 lavoratori nel reparto 2R e circa 170 nel reparto Meccanica.

​”Quest’anno lo scenario è cambiato – sottolinea la FIM CISL Pisa – e il merito va a una contrattazione lungimirante che ha messo al centro la tutela del reddito e dell’occupazione. Il valore dell’azione sindacale della Fim, emerge con forza anche su altri fronti caldi della gestione del personale: La ​maturazione del PDR a prescindere dai fermi ne è un’esempio: grazie all’Accordo Integrativo Aziendale, fortemente voluto e contrattato dalla Fim, a partire da gennaio 2026 le lavoratrici e i lavoratori della Piaggio hanno iniziato a maturare i ratei del Premio di Risultato (PDR) “anche nei periodi di fermo dell’azienda“.



“Si tratta di un risultato storico – afferma il Segretario Provinciale della FIM CISL Pisa, Yari Auli Casucci. In passato, e fino allo scorso anno, questi periodi non avevano alcuna copertura rispetto alla maturazione del premio. Da quest’anno, grazie alla firma dell’Accordo Integrativo Aziendale, il diritto è garantito tutti i mesi a tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori dell’azienda , senza distinzioni. Un altro punto cardine di questo accordo, è stato il rinnovo della Naspi, uno strumento che ha garantito una via d’uscita morbida e su base esclusivamente volontaria a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti. La firma dell’accordo di Prossimità, ha dato anche ​un segnale importante per il futuro: ” 13 assunzioni a tempo indeterminato” .

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“Il successo più grande dell’Accordo di Prossimità – afferma Yari Auli Casucci, Segretario Provinciale della FIM CISL Pisa – è un risultato che guarda alle nuove generazioni, in quanto nonostante le complessità del momento storico attuale e la delicata situazione geopolitica che stà investendo i mercati a livello mondiale , il sindacato con questo accordo, è riuscito a strappare all’azienda un impegno fondamentale sul fronte della stabilità occupazionale. Grazie alla firma dell’Accordo, sono state infatti garantite 13 trasformazioni di contratto a tempo indeterminato programmate per Giovedì 11 Giugno 2026 . Abbiamo assicurato a 13 giovani, la possibilità di avere un lavoro stabile, conclude con orgoglio Yari Auli Casucci, Segretario Provinciale della Fim Cisl Pisa. In un momento di grande incertezza, dare a queste 13 persone , la certezza di un posto di lavoro fisso, significa permettere loro di iniziare a costruire un futuro più sicuro e più sereno. Per noi, “Questa è la vera forza dell’ Accordo di prossimità. Dopo le tutele, abbiamo immediatamente iniziato a guardare verso il futuro: abbiamo infatti convocato insieme a tutta la Delegazione Sindacale presente al tavolo, l’Osservatorio di Stabilimento per il 17 giugno 2026. Non parliamo quindi soltanto della gestione delle emergenze e delle stabilizzazioni, per la Fim Cisl Pisa e per le rappresentanze sindacali è già il momento di guardare avanti e di tracciare la rotta per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Su esplicita e ferma richiesta della delegazione sindacale, la direzione aziendale ha infatti accordato un incontro ufficiale con l’azienda, fissato per martedì 17 giugno alle ore 11:00 a Pontedera. Al centro del tavolo ci saranno le prospettive future del sito produttivo di Pontedera, un passaggio per Noi della FIM cruciale, regolamentato e previsto esplicitamente dall’Osservatorio di Stabilimento inserito all’interno del contratto integrativo aziendale firmato a Gennaio 2026. L’appuntamento di martedì prossimo rappresenterà un momento di confronto molto importante e strategico“, afferma Yari Auli Casucci.

“I sindacati si presenteranno al tavolo con un mandato chiaro da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori : ottenere garanzie e risposte concrete da parte del Gruppo. Sarà l’occasione fondamentale per chiedere massima chiarezza sui piani industriali e sugli investimenti futuri“, spiega il Segretario della FIM CISL Pisa, Yari Auli Casucci. “Dopo gli importanti traguardi raggiunti grazie all’accordo di Prossimità sul fronte del salario e della stabilizzazione dei giovani, l’obiettivo adesso si sposta sulla sostenibilità a lungo termine dello stabilimento di Pontedera, in un contesto in cui, la certezza di investimenti strutturali e il lancio di nuovi progetti industriali diventano per Noi della FIM , le uniche vere garanzie per cercare di blindare l’occupazione e mantenere la centralità del sito toscano“, conclude Casucci.

Last modified: Giugno 12, 2026