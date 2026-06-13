Da lunedì 15 giugno al via il cantiere a cura della Provincia di Pisa sulla Sp14 nel Comune di Chianni

Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa, Attualità

CHIANNI – Consegnati nei giorni scorsi i lavori al ponte sulla Sp14 al km 7+000 nel Comune di Chianni. Gli interventi sono a cura della Provincia di Pisa e partiranno lunedì 15 giugno in regime di senso unico alternato.

“Si tratta di lavorazioni di manutenzione straordinaria del valore di circa 300mila euro. Ricordiamo che è obbligatorio, per prescrizioni idrauliche, eseguire i lavori nel periodo estivo“, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“Stiamo seguendo di concerto con l’Amministrazione Provinciale, che ringrazio, l’avvio del cantiere e poi quelle che saranno le fasi nelle quali ci troveremo a dover gestire la probabile chiusura alla viabilità. Daremo più avanti tempestive notizie” afferma il Sindaco di Chianni Giacomo Tarrini. La durata dei lavori è infatti di circa 4 mesi in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale. Sono previste delle chiusure complete per periodi limitati di massimo 20 giorni che saranno ampiamente segnalate e comunicate“.

Sull’avvio dell’intervento interviene anche il Sindaco di Lajatico Fabio Tedeschi “Si tratta di lavorazioni rilevanti su un’arteria viaria che congiunge il territorio di Chianni con quello di Lajatico. L’inizio di questo cantiere da parte della Provincia di Pisa, che ringrazio per l’importante investimento sulle nostre infrastrutture, rappresenta l’avvio di lavorazioni significative per mettere sempre più in sicurezza le nostre strade“.

Last modified: Giugno 13, 2026