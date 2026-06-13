Il Pisa riparte da Paolo Bianco: ecco lo staff che potrebbe accompagnare il nuovo corso nerazzurro

Written by Redazione• 12:09 pm• Pisa SC

PISA – Con l’arrivo ormai imminente di Paolo Bianco sulla panchina del Pisa Sporting Club, l’attenzione non è rivolta soltanto al nuovo allenatore, ma anche allo staff tecnico che potrebbe seguirlo in questa nuova avventura. Nel calcio moderno il successo di un progetto passa infatti dalla qualità del gruppo di lavoro che affianca il tecnico nella preparazione tattica, atletica e mentale della squadra.

di Sandro Cacciamano



Paolo Bianco, ex difensore di Catania, Sassuolo, Foggia e Treviso, dopo aver concluso la carriera da

calciatore ha intrapreso un percorso di crescita che lo ha portato a collaborare con Roberto De Zerbi

prima al Sassuolo e successivamente allo Shakhtar Donetsk. Un’esperienza di alto livello che ha

contribuito a formare un allenatore moderno, attento all’organizzazione del gioco e alla

valorizzazione dei giovani.

Tra i collaboratori più fidati figura Filippo Pensalfini, destinato a ricoprire il ruolo di allenatore in

seconda. Ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Pensalfini ha maturato una

lunga esperienza nei campionati professionistici prima di intraprendere il percorso da tecnico,

diventando negli anni uno dei principali punti di riferimento di Bianco.

Nel gruppo di lavoro trova spazio anche Salvatore Bruno, collaboratore tecnico con un passato

importante da attaccante professionista. In carriera ha vestito numerose maglie tra Serie B e Serie C,

distinguendosi per il suo fiuto del gol e per la profonda conoscenza delle dinamiche offensive. La

sua esperienza rappresenta un valore aggiunto soprattutto nello sviluppo del lavoro dedicato agli

attaccanti.

Altro collaboratore di rilievo è Pedro Cavalcanti, figura particolarmente apprezzata per le

competenze nell’analisi tattica e nello studio degli avversari. In un calcio sempre più basato sui dati

e sulla preparazione dettagliata delle partite, il suo contributo può risultare determinante.

Per la preparazione dei portieri uno dei nomi più prestigiosi è quello di Valerio Fiori. L’ex estremo

difensore di Lazio, Cagliari, Cesena, Fiorentina e Milan porta in dote un bagaglio di esperienza

maturato ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo la carriera da calciatore ha lavorato per anni

nella formazione dei portieri, diventando una figura di assoluta affidabilità.

Sul fronte atletico il riferimento principale è Stefano Taparelli, preparatore che ha seguito Bianco

nelle sue ultime esperienze professionali. Il suo compito sarà quello di garantire una preparazione

fisica moderna e funzionale alle idee di gioco del tecnico, supportato da collaboratori specializzati

nei vari aspetti della performance.

Non meno importante il ruolo del match analyst Carlo Francesco Rimoldi, responsabile dell’analisi

video e dello studio statistico delle gare. Una figura ormai imprescindibile per ogni staff

professionistico, chiamata a fornire indicazioni preziose sia per la preparazione delle partite che per

la crescita individuale dei giocatori.

Naturalmente sarà il Pisa Sporting Club a ufficializzare nei prossimi giorni la composizione

definitiva dello staff tecnico. Tuttavia, se verrà confermata la struttura che ha accompagnato Paolo

Bianco nelle sue più recenti esperienze, il club nerazzurro potrà contare su un gruppo di lavoro

collaudato, competente e abituato a lavorare insieme.

Dopo la delusione della retrocessione, il Pisa sembra intenzionato a ripartire da una nuova

organizzazione tecnica, da idee chiare e da professionisti che possano costruire le basi per un

progetto ambizioso. La scelta di Paolo Bianco rappresenta il primo tassello. Lo staff che lo

accompagnerà potrebbe essere il secondo passo verso la rinascita nerazzurra.

Foto tratta da Modena FC

Last modified: Giugno 13, 2026