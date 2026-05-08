Pharma & Healthcare Day, oltre 300 studenti e 50 incontri tra ricerca e imprese all’Università di Pisa

Written by Redazione• 11:18 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è chiusa con numeri importanti l’edizione 2026 del Pharma & Healthcare Day dell’Università di Pisa, ospitata mercoledì 6 maggio al Centro Congressi MACC della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest.

L’iniziativa, organizzata dal Career Service e dall’Unità Rapporti con le Imprese dell’Ateneo insieme all’Unione Industriale Pisana, ha coinvolto oltre 300 studenti e laureati, 10 aziende del settore farmaceutico e biomedicale e centinaia di colloqui conoscitivi dedicati a orientamento e recruiting.

Accanto alla sessione dedicata al placement si è svolto anche il Research-to-Business Matchmaking, con oltre 50 incontri tra aziende, ricercatori e ricercatrici dell’Università di Pisa per favorire collaborazioni nei settori farmaceutico, biomedicale e healthcare.

Tra le aziende presenti AOP Orphan Pharmaceuticals Italy, Kedrion, Pharmanutra, Sandoz, Marchesini Group, Laboratori Guidotti-Gruppo Menarini e Farmacie Comunali Pisa.

La giornata si è aperta con l’intervento della professoressa Chiara Galletti, delegata del Rettore per i Rapporti con le Imprese, che ha sottolineato il valore strategico dell’incontro tra università e sistema produttivo.

Nel pomeriggio spazio invece al dialogo tra ricerca e imprese, con la partecipazione anche di Toscana Life Sciences e del Gruppo Farmaceutico dell’Unione Industriale Pisana.

“Il successo della giornata conferma il valore di una formula che unisce orientamento professionale e dialogo con il mondo produttivo – ha commentato Galletti –. L’Università di Pisa si conferma luogo di incontro tra giovani talenti, ricerca e innovazione”.

Last modified: Maggio 8, 2026