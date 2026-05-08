Festival Fanny Mendelssohn, doppio concerto alla Villa Medicea di Coltano

Written by Redazione• 11:12 am• Pisa, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

PISA – Domenica 10 maggio la Villa Medicea di Coltano ospita una giornata speciale dedicata alla musica con due concerti consecutivi nell’ambito della XIII edizione del Festival Fanny Mendelssohn, realizzata in collaborazione con la Proloco di Coltano.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 16 con il clarinettista Edoardo Piazzoli e la pianista Livia Rigano, protagonisti di un concerto dedicato alle musiche di Nino Rota, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini.

Alle ore 18 spazio invece al baritono tedesco Christoph Von Weitzel accompagnato al pianoforte da Ulrich Pakusch. Il programma attraverserà generi e autori diversi, dalle arie di Mozart tratte da Don Giovanni e Le nozze di Figaro fino a Verdi, Schumann, Bach, Schubert, Wagner, Josh Groban e Frank Sinatra.

Tra i due concerti sarà offerto un aperitivo a cura della Proloco di Coltano e sarà inoltre possibile visitare la mostra allestita all’interno della Villa Medicea, immersa nella Riserva Naturale del Lago di Massaciuccoli.

Il Festival è sostenuto da Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina e Vicopisano.

Biglietti: 15 euro intero, 13 euro per i soci Unicoop Firenze.

Informazioni e prenotazioni: 347 6371189 – 347 8509620 oppure associazionefanny@gmail.com.

Last modified: Maggio 8, 2026