La Scuola Sant’Anna celebra il 2 giugno 1946 con un videopodcast sulla nascita della Repubblica

Written by Redazione• 11:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un racconto tra storia, diritto e memoria collettiva per ripercorrere una delle date simbolo della democrazia italiana. In occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum tra Monarchia e Repubblica e delle prime elezioni a suffragio universale, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha realizzato ilvideopodcast “2 giugno 1946: il giorno della scelta”.

L’episodio ricostruisce il percorso che portò alla nascita della Repubblica Italiana attraverso gli interventi del professor Emanuele Rossi, ordinario di Diritto costituzionale, insieme ad allieve e allievi della Scuola Sant’Anna.

Il progetto fa parte della serie “Stroncate scientifiche”, il podcast della Scuola finanziato dal progetto PNRR “Merita – La rete per il talento”, dedicato all’approfondimento e alla divulgazione scientifica.

Il videopodcast alterna riferimenti storici, aspetti giuridici e curiosità legate al clima politico e sociale del 1946, affrontando temi come l’eredità del fascismo, il ruolo dei partiti antifascisti, il voto alle donne, la campagna referendaria e la nascita dell’Assemblea Costituente.

L’episodio è disponibile sia in formato podcast sia come vodcast con immagini d’epoca, grafici e materiali d’archivio del quotidiano La Nazione.

“Abbiamo voluto entrare nelle pieghe di un evento fondamentale per la vita del nostro Paese – spiega il professor Emanuele Rossi – mettendo in luce aspetti spesso trascurati nel racconto pubblico”.

Tra i protagonisti del progetto anche gli studenti Lorenzo De Carlo, Lorenzo Bracciali, Giulia Pomi, Edoardo Purini e Chiara Tocco.

Il videopodcast è disponibile su Spotify: 2 giugno 1946: il giorno della scelta

Last modified: Maggio 8, 2026