La Scuola Sant’Anna celebra il 2 giugno 1946 con un videopodcast sulla nascita della Repubblica

PISA – Un racconto tra storia, diritto e memoria collettiva per ripercorrere una delle date simbolo della democrazia italiana. In occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum tra Monarchia e Repubblica e delle prime elezioni a suffragio universale, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha realizzato ilvideopodcast “2 giugno 1946: il giorno della scelta”.
L’episodio ricostruisce il percorso che portò alla nascita della Repubblica Italiana attraverso gli interventi del professor Emanuele Rossi, ordinario di Diritto costituzionale, insieme ad allieve e allievi della Scuola Sant’Anna.
Il progetto fa parte della serie “Stroncate scientifiche”, il podcast della Scuola finanziato dal progetto PNRR “Merita – La rete per il talento”, dedicato all’approfondimento e alla divulgazione scientifica.
Il videopodcast alterna riferimenti storici, aspetti giuridici e curiosità legate al clima politico e sociale del 1946, affrontando temi come l’eredità del fascismo, il ruolo dei partiti antifascisti, il voto alle donne, la campagna referendaria e la nascita dell’Assemblea Costituente.
L’episodio è disponibile sia in formato podcast sia come vodcast con immagini d’epoca, grafici e materiali d’archivio del quotidiano La Nazione.
“Abbiamo voluto entrare nelle pieghe di un evento fondamentale per la vita del nostro Paese – spiega il professor Emanuele Rossi – mettendo in luce aspetti spesso trascurati nel racconto pubblico”.
Tra i protagonisti del progetto anche gli studenti Lorenzo De Carlo, Lorenzo Bracciali, Giulia Pomi, Edoardo Purini e Chiara Tocco.
Il videopodcast è disponibile su Spotify: 2 giugno 1946: il giorno della sceltaLast modified: Maggio 8, 2026