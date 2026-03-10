Petrucci (FdI): “Casa di comunità, inaugurazione senza opposizioni. Passerella elettorale”

Written by Redazione• 5:16 pm• Ponsacco, Pisa, Politica, Politica

PONSACCO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, vicepresidente del Consiglio regionale toscano e consigliere regionale.

«Quello a cui abbiamo assistito oggi a Ponsacco non è un traguardo, ma una passerella elettorale segnata dal mancato rispetto istituzionale e una presa in giro per i cittadini». È quanto dichiara Diego Petrucci, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando l’inaugurazione della Casa di comunità di Ponsacco.

Petrucci denuncia di non essere stato invitato all’evento: «È inaudito che l’unico consigliere regionale di opposizione eletto in provincia di Pisa, nonché vicepresidente del Consiglio regionale, sia stato escluso. Per questo presenterò un accesso agli atti per sapere chi è stato invitato al taglio del nastro».

Il consigliere regionale rivendica inoltre l’attenzione dedicata negli anni alla vicenda della struttura sanitaria. «Da anni seguo le vicissitudini della casa della salute, poi diventata casa di comunità. È una struttura attesa da oltre dieci anni dai cittadini di Ponsacco e nel tempo i costi di realizzazione sono cresciuti in modo significativo».

Petrucci ricorda di aver effettuato più sopralluoghi durante il suo mandato in Regione per verificare l’avanzamento dei lavori. «L’ultimo risale a metà gennaio, quando proposi anche di utilizzare temporaneamente alcuni uffici della struttura, nel periodo tra la fine dei lavori e l’allestimento degli ambulatori, per metterla almeno parzialmente a disposizione della collettività».

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, però, la struttura non sarà operativa nell’immediato. «Oggi c’era poco da festeggiare: è vero che i lavori sono terminati, ma serviranno ancora mesi prima che la casa di comunità possa offrire effettivamente servizi ai cittadini».

Petrucci conclude assicurando attenzione sull’avvio della nuova struttura sanitaria: «Vigilerò sull’organizzazione e sul funzionamento della casa di comunità e visiterò quanto prima l’edificio ultimato, visto che oggi non mi è stata data la possibilità di farlo».

