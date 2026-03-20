Petra Magoni e Arkè String Quartet in scena con “Subversion” alla Città del Teatro

Written by Redazione• 11:57 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sabato 11 aprile alle ore 21,La Città del Teatro ospita “Subversion”, il concerto-performance che vede protagonisti Petra Magoni e l’Arkè String Quartet, in un evento che unisce musica, letteratura e arte visiva.

Lo spettacolo propone un viaggio attraverso epoche e linguaggi artistici, dall’Illuminismo alle Avanguardie, dalla Beat Generation fino ai giorni nostri, intrecciando composizioni e testi che hanno segnato un cambiamento nella percezione del mondo. In programma musiche di Pink Floyd, Nina Simone, John Cage, Frank Zappa, Mozart, The Beatles, David Bowie, Fabrizio De André, Giorgio Gaber e Franco Battiato.

Sul palco, Petra Magoni, tra le voci più originali e versatili del panorama musicale italiano, sarà affiancata dall’Arkè String Quartet, formato da Carlo Cantini (violino elettrico), Valentino Corvino (violino, oud e live electronics), Matteo Del Soldà (viola) e Stefano Dall’Ora (contrabbasso). L’esibizione integra voce, strumenti ad arco, elettronica dal vivo, luci e videoproiezioni, dando vita a un’esperienza multisensoriale.

Con una carriera trentennale e numerose collaborazioni di rilievo, tra cui il progetto Musica Nuda e diversi lavori tributo, Petra Magoni porta in scena una vocalità capace di spaziare tra registri e stili, con un approccio espressivo che unisce intensità, ironia e coinvolgimento emotivo.

“Subversion” si presenta come una performance che invita a riflettere e a osservare la realtà da nuove prospettive, attraverso un linguaggio artistico che mette in dialogo musica e pensiero critico.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e presso la biglietteria del teatro. Per informazioni è possibile contattare il numero 050 744400 o scrivere all’indirizzo email biglietteria@lacittadelteatro.it. Il costo del biglietto è di 36 euro.

Last modified: Marzo 20, 2026