Written by Marzo 20, 2026 11:53 am Pisa, Attualità

Lavori sulla rete idrica a Cisanello: sospensioni dell’acqua il 24 e 25 marzo

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PISA – Acque comunica che, per consentire l’esecuzione di due interventi sulla rete idrica nel comune di Pisa, martedì 24 e mercoledì 25 marzo saranno necessarie sospensioni dell’erogazione dell’acqua in alcune vie della zona Pisa Nova – Cisanello.

Nel dettaglio, martedì 24 marzo, dalle ore 8.30 alle 12.30, si verificheranno mancanze d’acqua nelle vie Vesalio, Betti (nel tratto compreso tra via Vesalio e via Ubaldi) e Morandi, limitatamente all’incrocio con largo Marchesi.

Mercoledì 25 marzo, dalle ore 8.30 alle 13.30, i disagi interesseranno le vie Friuli, Lombardia, Piemonte, Romagna e Venezia Giulia, nel tratto compreso tra via Cisanello e via Romagna.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi saranno rinviati ai giorni successivi con le stesse modalità.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 20, 2026
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