Petizione popolare per l’ospedalino di Navacchio

Written by Redazione• 1:07 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Nella giornata di mercoledì 17 giugno Enrico Fiorini davanti all’ingresso dell’ ospedalino di Navacchio è partita la raccolta firme sulla petizione popolare nei mercati di Cascina e Navacchio.

Qui il testo della petizione:

PETIZIONE POPOLARE

Indirizzata al Sindaco di Cascina Michelangelo Betti e all’Assessora regionale alla Sanità Monia Monni

FERMARE LA CHIUSURA DELLA CASA DI COMUNITA’ DELL’OSPEDALINO DI NAVACCHIO!

Il Sindaco Betti eserciti la sua funzione come primo responsabile della salute pubblica!

Finita la campagna elettorale non è stato reso noto il risultato delle interlocuzioni che lo stesso Sindaco Betti aveva promesso l’impegno a partecipare all’incontro del 25 maggio con i responsabili della Casa di Comunità(Misericordia) e l’Asl Nord Ovest.

Ci sembra quantomeno dovuto che sull’annunciata chiusura da parte del Dirigente della Casa di Comunità Raffaele Nannipieri nell’aprile scorso, prevista per il 1° luglio e che nessuno ha smentito: il Sindaco rispetti l’impegno preso e si faccia portatore di una battaglia fondamentale per impedire la sua chiusura.

Pretendiamo sapere quale è lo stato dell’arte delle interlocuzioni, e il risultato dell’incontro del 25 maggio: il Sindaco è tenuto a riportarlo pubblicamente!

Come Cascina Rossa lanciamo questa petizione popolare, che sarà possibile firmare in tutte le mattinate di Mercato, il Lunedì a Navacchio e il Giovedì a Cascina per impedire la chiusura della Casa di Comunità!

Sono a rischio 26 posti letto e 20 posti di lavoro che la città di Cascina, Pisa e non solo non può permettersi di perdere e ci chiediamo: chi assolverà all’assenza di quei 26 posti letto? L’ASL e l’AOUP hanno forse già previsto un’altra convenzione con qualche altra RSA privata che ovviamente andrà ad impedire ancora di più l’accesso pubblico alle cure? E i posti di lavoro attualmente previsti nella casa di comunità?

La salvaguardia della sanità territoriale e pubblica, contro ogni taglio e ulteriore privatizzazione è un dovere del primo cittadino!

Betti si prenda le sue responsabilità e convochi immediatamente un incontro pubblico con l’Assessore alla Sanità della Regione Toscana, Misericordia, l’ASL e l’AOUP, per impedire la chiusura dell’attuale Casa di Comunità, la continuazione dell’attuale convenzione che scadrà il 1° luglio tra l’ASL, AOUP e Misericordia.

Fonte: Potere al Popolo Pisa e provincia per Cascina Rossa

Last modified: Giugno 17, 2026