Ernesto Marciante al Festival Toscano di Musica Antica

Written by Redazione• 12:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Ernesto Marciante, conosciuto semplicemente come “Marciante”, è un giovane musicista e cantautore, tra le figure più interessanti del panorama pop e jazz della sua generazione. Venerdì 19 giugno, alle 21.30 nel Chiostro della Sapienza, sbarca al Festival Toscano di Musica Antica con “Cosa può dirci la musica?“, un format che unisce musica dal vivo, narrazione, didattica musicale e interazione con il pubblico, per un’esperienza culturale coinvolgente e accessibile.

Marciante non è solo un musicista, ma un vero e proprio “divulgatore dell’armonia” capace di stregare un pubblico vastissimo sui social grazie alla semplicità con cui nei suoi video spiega le cose più complesse o il motivo per cui ci piace un determinato passaggio di una canzone pop. Questa straordinaria capacità di interazione è alla base dell’evento in programma venerdì sera. Attraverso un vasto repertorio per pianoforte e voce con brani originali e grandi successi, da Lucio Dalla a Sting, Marciante accompagnerà il pubblico dall’origine dei brani alla loro esecuzione, alternando canto e momenti didattici su melodia e armonia, per comprendere l’evoluzione della musica nel tempo e nel gusto. Non mancherà il coinvolgimento del pubblico, che si trasformerà a più riprese in uno strumento della performance, con improvvisazioni corali polifoniche, dal grande impatto sonoro.

Siciliano di Siracusa, diplomato in Canto jazz al Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, Ernesto Marciante vive e compone sull’isola di Ortigia. Sui social (oltre 400mila follower su Instagram) racconta la propria passione “insana” per le scale musicali, punto d’accesso a una consapevolezza armonica funzionale all’utilizzo dello strumento vocale. In parallelo, corrono la docenza al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera (Agrigento), dove da sei anni insegna Canto jazz, e l’impegno con il gruppo vocale a cappella SeiOttavi di Palermo.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro di Pisa e sulla piattaforma Vivaticket.

Informazioni e programma completo su https://ftma.it.

Last modified: Giugno 17, 2026