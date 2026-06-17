Apericena & Teatro al Bosco dei Talenti: una serata tra arte, teatro e comunità

Written by Redazione• 1:31 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 20 giugno, a San Piero a Grado, l’associazione Talenti Autistici invita sostenitori, famiglie e cittadini a scoprire i nuovi spazi del Bosco dei Talenti.

PISA – Sabato 20 giugno il Bosco dei Talenti di San Piero a Grado apre le sue porte per una serata speciale dedicata ai traguardi raggiunti grazie al sostegno di tante persone, enti e realtà del territorio.

L’iniziativa nasce dal desiderio dell’associazione Talenti Autistici di condividere i passi avanti compiuti nell’ultimo anno e mostrare da vicino le nuove strutture, le creature artistiche e i lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi nei laboratori. Il bosco si è infatti arricchito di mosaici, opere e installazioni che raccontano un percorso fatto di crescita, impegno e collaborazione.

“Il Bosco dei Talenti cresce grazie al sostegno di tante persone che hanno creduto in noi e nel valore di ogni piccolo gesto”, dichiara Sara Frediani, presidente dell’associazione Talenti Autistici. “Sabato vogliamo dire grazie, mostrando i risultati raggiunti, le nuove strutture e i lavori realizzati dai nostri bambini e ragazzi. Il grande mosaico che presenteremo sarà il simbolo più bello di questo percorso: tanti pezzi diversi che, insieme, compongono un quadro di inclusione, creatività e comunità“.

Alle ore 18 è previsto un momento dedicato ai sostenitori e agli amici dell’associazione, con un brindisi di ringraziamento, la visita agli spazi del Bosco e la presentazione dei progressi realizzati. Durante l’incontro sarà inaugurata anche la nuova struttura ottenuta grazie al bando della Fondazione Pisa, alla presenza del vicepresidente Michele Mariani, con il tradizionale taglio del nastro.

A seguire, la serata proseguirà con un momento conviviale e culturale aperto al pubblico. Il programma prevede alle ore 20 l’apericena di autofinanziamento e, alle ore 21 lo spettacolo teatrale “Hansel e Gretel”, a cura di Elena Colombo – Intiminnesti, con ingresso a un prezzo simbolico.

L’evento sarà anche un’occasione per sostenere concretamente le attività future dell’associazione e vivere il Bosco dei Talenti in un’atmosfera suggestiva, tra natura, arte, teatro e partecipazione.

Per info e contatti Sara 339 2480264.

Last modified: Giugno 17, 2026