Permessi ZTL/APU in scadenza il 31 marzo

PISA – Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2025 e che sono scaduti il 31 Dicembre 2025, come da Ordinanza vigente dovranno essere rinnovati entro il 31 Marzo prossimo.

Si ricorda che in mancanza di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta, NON è consentito accedere alla ZTL/APU ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il rinnovo avviene mediante la presentazione di un’autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso.

Per queste domande e per le nuove richieste annuali o semestrali la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Cascina, nella sezione modulistica della Polizia Municipale.

Potranno essere consegnate o inviate, corredate dell’intera documentazione, all’Ufficio Protocollo del Comune tramite PEC a protocollo@pec.comune.cascina.pi.it oppure tramite il servizio postale.

Il relativo permesso, da esporre nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile, dovrà essere ritirato presso gli uffici incaricati della Polizia Municipale – Viale Comaschi 116.

