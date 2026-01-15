“La Città delle Persone” aderisce alla manifestazione “Pisa for Iran”

Written by admin• 5:47 pm• Pisa, Politica

PISA – ll consigliere comunale Gianluca Gionfriddo, del gruppo La città delle Persone, è intervenuto nella giornata di giovedì 15 gennaio in Consiglio comunale per esprimere sostegno alle proteste del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah e annunciare l’adesione ufficiale del gruppo alla manifestazione “Pisa for Iran”, in programma sabato 17 gennaio alle ore 16 in Piazza Vittorio Emanuele II.

“La pace non si costruisce con la repressione o con le armi, ma garantendo il rispetto dei diritti e della dignità delle persone. È da qui che parte la nostra solidarietà a chi manifesta in Iran”, ha dichiarato Gionfriddo. “Le stime parlano di oltre 2.400 vittime, ma il numero reale potrebbe essere molto più alto, per via della censura e del blocco prolungato di internet imposto dal regime”. Citando le testimonianze raccolte da lavialibera, ha aggiunto: “La violenza è ovunque, le persone vengono arrestate anche negli ospedali. Ma da quelle stesse voci arriva un messaggio forte: vogliamo la libertà. Non vogliamo essere americani o europei. Gionfriddo ha quindi condannato anche le recenti dichiarazioni di Donald Trump: “Le sue parole sono irresponsabili e pericolose, rischiano di trasformare una lotta per i diritti in un pretesto per l’escalation militare. Non è ciò che chiedono le piazze iraniane”. Infine, ha ricordato la vicenda di Yasin Mirzaei, giovane studente iraniano dell’ateneo di Messina ucciso dopo il rientro nel suo Paese. “Dietro ogni cifra c’è una persona. È per loro che dobbiamo alzare la voce, anche dalle nostre città, con un sostegno concreto della comunità internazionale all’autodeterminazione del popolo iraniano e alla sua lotta per la democrazia, per i diritti e per la libertà“.

