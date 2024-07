Perde il controllo dell’auto che si schianta contro un pino: tre feriti

Scritto da admin• 9:56 am• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 20:56 di lunedì 8 luglio in via di Bigattiera, lato mare direzione Tirrenia nel Comune Pisa per incidente stradale.



Un’auto ha perso il controllo finendo contro un pino nell’adiacente pineta. La squadra VV.F. ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento collaborando con gli altri enti intervenuti. Il conducente e i due occupanti sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello in codice giallo. Sul posto 118, Carabinieri e Polizia di Stato per i rilievi di loro competenza.



