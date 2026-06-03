Percorsi abilitanti, l’Università di Pisa: “Calendario definito nel rispetto della normativa, auspichiamo un intervento del Ministero”

Written by Redazione• 11:57 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – In merito a quanto apparso sulla stampa sui percorsi di abilitazione all’insegnamento, l’Università di Pisa comprende le preoccupazioni dei corsisti per le possibili conseguenze derivanti dal mancato allineamento tra le scadenze ministeriali e i tempi necessari per il completamento dei percorsi abilitanti.

L’Ateneo ha organizzato i corsi in tempi estremamente rapidi, con un impegno straordinario da parte di docenti e personale, al fine di consentire la conclusione delle attività nel più breve tempo possibile.

Le tempistiche erano note fin dall’inizio. Già il 19 marzo, durante un incontro aperto a tutti gli interessati, e contestualmente alla pubblicazione del calendario, era stato comunicato che le prove finali si sarebbero svolte nel mese di luglio. In quella occasione era stata inoltre prevista, per chi lo avesse richiesto, la possibilità di rinunciare al corso con rimborso della contribuzione versata.

Considerati i vincoli normativi, il numero degli iscritti e le ore di formazione e tirocinio obbligatorie previste dalla legge, il percorso predisposto dall’Università di Pisa rappresenta la soluzione più breve concretamente realizzabile.

Il calendario adottato è stato quindi definito nel pieno rispetto della normativa vigente e di quanto richiesto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Si tratta della soluzione più rapida compatibile con il completamento delle attività formative obbligatorie. Un anticipo delle date, pertanto, non è purtroppo possibile.

L’Università di Pisa condivide l’auspicio che un intervento diretto del Ministero dell’Istruzione e del Merito possa consentire di adeguare le scadenze amministrative nazionali, così da evitare che i corsisti subiscano effetti negativi derivanti da una situazione che non dipende dagli Atenei.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Giugno 3, 2026