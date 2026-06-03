Calcinsieme: “Vandalizzati i pannelli elettorali: gesto grave contro il pluralismo democratico”

Written by Redazione• 11:49 am• Calci, Politica

CALCI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Valter Mignani, Lista Civica CALCINSIEME.

«In occasione della Festa della Repubblica abbiamo appreso con profondo rammarico dell’atto vandalico compiuto ai danni dei pannelli elettorali destinati alla propaganda delle forze politiche democratiche che hanno partecipato alle ultime elezioni amministrative.

Si tratta di un gesto grave e inaccettabile, che non colpisce una singola lista o una specifica parte politica, ma l’intero sistema democratico e il diritto di ogni cittadino a confrontarsi liberamente con idee, programmi e candidati diversi.

I veri antidemocratici sono coloro che scelgono di oltraggiare gli spazi della democrazia e di mancare di rispetto al popolo sovrano, proprio nel giorno in cui l’Italia celebra i valori fondanti della Repubblica, della libertà e della partecipazione.

La libertà di espressione e il pluralismo politico rappresentano pilastri irrinunciabili della nostra convivenza civile. Per questo ritengo sia dovere dell’Amministrazione comunale condannare con fermezza ogni gesto che miri a colpire il pluralismo, intimidire il confronto politico e mortificare i principi della democrazia.

Auspico che i responsabili vengano individuati e che episodi di questo genere non trovino più spazio nella nostra comunità. Il confronto politico può essere anche acceso, ma deve sempre svolgersi nel rispetto reciproco, delle istituzioni e delle regole democratiche che garantiscono a tutti il diritto di esprimere le proprie idee.

La democrazia si difende con il dialogo, il confronto e il rispetto. Mai con l’intolleranza o la sopraffazione»., conclude il comunicato stampa.

Last modified: Giugno 3, 2026