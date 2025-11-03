Per la biodiversità del Lago di Massaciuccoli: Progetti e azioni in corso, venerdì il convegno alla Brilla

Written by Antonio Tognoli• 9:45 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione del 40°compleanno dell’Oasi Lipu di Massaciuccoli, l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la Lipu organizzano un convegno che ha lo scopo di fare il punto sulla governance del Lago di Massaciuccoli e sullo stato dei progetti in corso alla luce di modelli sull’evoluzione del territorio e della sua biodiversità nei prossimi 50 anni e nella prospettiva della Nature Restoration Law, importante strumento dell’UE che nei prossimi anni impegnerà gli stati membri in progetti di restauro ambientale.

Il punto di partenza sarà il Contratto di Lago, sottoscritto da tutti gli Enti territoriali nel 2019, frutto di un lungo percorso di approfondimento e condivisione tra enti, associazioni e cittadini durato quasi 2 anni. Alcune delle azioni previste dal Contratto di Lago sono partite o stanno partendo e la “vision” del progetto è ancora quanto mai attuale. L’obiettivo del convegno sarà di costruire e mettere a disposizione una road-map in grado di delineare il futuro del territorio con una visione chiara basata su conoscenze, progetti e finalmente strumenti legislativi e finanziari che la possano supportare.

Appuntamento venerdì 7 novembre presso La Brilla a Massarosa, per il convegno ‘Dal contratto di lago alla Nature Restoration Law: passato, presente e futuro del Lago di Massaciuccoli’. Si parte alle 10.30 con i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi di Stefania Gatti di Comunità interattive, Francesca Logli ed Andrea Balestri per l’Ente Parco, Ilaria Baneschi e Gianpaolo Coro per il CNR, Mina Canarini assessora all’ambiente del Comune di Vecchiano, Paolo Burba per Asbuc Vecchiano, Simona Barsotti sindaco di Massarosa, Elisa Montemagni deputato, Antonio Difonzo per il Consorzio di Bonifica, Nicola Silvestri professore dell’Università di Pisa, Andrea Porchera responsabile pianificazione dell’Ente Parco, Enrico Bonari professore della Scuola Superiore Sant’Anna, Claudio Celada per la Lipu. Alle 17.45 finale con la tavola rotonda, l’evento è realizzato con il contributo di Salov.

