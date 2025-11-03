Written by Antonio Tognoli• 10:07 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA – Successo di partecipazione per la “Stracittadina” di sabato scorso 1° novembre. Un evento ludico motorio, ritornato dopo alcuni anni di assenza, che ha raccolto oltre 800 partecipanti. Partenza dal campo sportivo Oltrera con vari percorsi che si sono sviluppati sul territorio cittadino, in un clima di condivisione e passione per lo sport.

Tra i vari riconoscimenti assegnati quello alla Polizia di Stato, uno dei gruppi più numerosi che hanno partecipato alla Marcia della Fiera. L’amministrazione Comunale ha consegnato anche altre due targhe: una a Calogero Pace, nell’ambito del 12esimo trofeo Fustaino, “Per la preziosa attività svolta sul territorio” e l’altra, per il trofeo Corriamo per la Vita, alla memoria di Marisa Profeti, volontaria dell’associazione Non più Sola.

Molti i volontari impegnati nell’organizzazione e che hanno supportato il corretto svolgimento della Stracittadina, con l’allestimento anche di alcuni punti di ristoro lungo il percorso.

Last modified: Novembre 3, 2025