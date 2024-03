Peccioli in lizza per il Borgo dei Borghi 2024

Scritto da admin• 4:01 pm• Peccioli, Cultura, Pisa, Tutti

PECCIOLI – C’è anche Peccioli nei cinque comuni finalisti del Borgo dei Borghi 2024.

In totale sono 20 (uno per regione) i comuni che si contenderanno il titolo di Borgo dei Borghi. La proclamazione del vincitore della 11esima edizione avverrà domenica 31 marzo 2024 in prima serata su RaiTre.

I cinque borghi Città del Vino sono: Guarene (CN) per il Piemonte; Muggia (TS) in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia; Castelvetro di Modena (Mo) per l’Emilia Romagna; Peccioli (PI) per la Toscana; e Crecchio (CH) che rappresenta l’Abruzzo.

“Facciamo il tifo per i nostri splendidi cinque comuni Città del Vino, che si contendono il titolo di Borgo dei Borghi – sottolinea il presidente dell’Associazione nazionale Città del Vino, Angelo Radica -. Essere Città del Vino rappresenta un valore aggiunto: sono tutti comuni dalla grande vocazione vinicola, in cui la componente pianificazione urbanistica, mantenimento del territorio nel migliore dei modi, la promozione in termini di enoturismo, sono valori importanti dal punto di vista socio-economico. Un grande augurio ai nostri cinque borghi per la serata finale del 31 marzo. Invito tutti gli amici dei 500 comuni delle Città del Vino a votare per i nostri finalisti sul portale del Borgo dei Borghi”.

