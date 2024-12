Paura a Marina: a fuoco una villetta monofamiliare

Written by admin• 10:20 am• Attualità, Cronaca, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 23 di martedì 24 dicembre in Via Scoglio della Meloria località Marina di Pisa per incendio ad un’ abitazione.

Una villetta monofamiliare è stata interessata da un incendio generalizzato, che ha impegnato la squadra fino alla mattina di Natale e che ha visto impegnati diversi mezzi antincendio anche provenienti da altre province.

L’immobile è stato reso inagibile, le cause sono in fase di accertamento.

Last modified: Dicembre 25, 2024