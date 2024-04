Partecipazione e prospettive. Martinelli (Città delle Persone): “Il varco delle Mura in Via Zamenhof”

Scritto da admin• 8:43 pm• Pisa, Politica

“In questi giorni abbiamo partecipato al sopralluogo della commissione consiliare per l’apertura del varco delle mura in via Zamenhof, una richiesta avanzata da me insieme ai consiglieri del PD Andrea Ferrante e Marco Biondi. È positivo che i cittadini abbiano avuto l’opportunità di visionare i progetti sul campo e che l’assessore Dringoli abbia assunto l’impegno per la riapertura del varco. Si legge nel comunicato “Tra le due ipotesi proposte per il tracciato ciclopedonale, quella che mi convince di più è il collegamento diretto dal varco al cancello dell’ex ASL di via Zamenhof, poiché sembra essere l’opzione più semplice ed economica. Tuttavia, l’importante è che l’opera venga realizzata, poiché l’apertura del varco è attesa da tempo dai cittadini. Questo intervento favorirebbe la mobilità a piedi o in bicicletta e contribuirebbe a ridurre il traffico nella zona“, conclude Martinelli.

