Parco Europa di Cisanello: un milione di euro per l’ampliamento e la riqualificazione sostenibile

Written by admin• 1:13 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il Comune di Pisa ha ricevuto un finanziamento di oltre un milione di euro per l’ampliamento del Parco Europa a Cisanello, grazie al supporto della Regione Toscana.

Il progetto estende l’area verde da via Cisanello a via Bargagna e prevede la creazione di un’area umida con percorsi pedonali in legno sopraelevati, la piantumazione di 90 alberi, 375 cespugli, 10.000 erbacee e arbusti tappezzanti. Saranno realizzati anche sistemi di drenaggio urbano sostenibile e interventi di deimpermeabilizzazione, come il rifacimento del marciapiede di via Bargagna e la riqualificazione del parcheggio in via Cisanello.

Il sindaco Michele Conti ha sottolineato come questo progetto segni una netta differenza rispetto al passato, scegliendo di non costruire ma di preservare e valorizzare l’area verde, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità e contrastando l’impermeabilizzazione del suolo. Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha evidenziato come l’intervento aiuti a contrastare i cambiamenti climatici e il rischio idraulico, con l’introduzione di innovativi sistemi di drenaggio come i rain garden, che favoriranno l’assorbimento delle acque piovane.

Il progetto include anche la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Bargagna, l’adeguamento del parcheggio e una fognatura per gestire le acque meteoriche, che saranno convogliate nell’area umida attraverso un bacino di accumulo. Un’area verde di 185 m² lungo via Bargagna sarà trasformata in un giardino depresso con funzioni di bioritenzione, mentre altre sei aiuole alberate sostituiranno parcheggi.

L’area umida sarà rimodellata per favorire diverse profondità e habitat naturali, con l’introduzione di 90 alberi e una varietà di specie vegetali, comprese piante per l’infiltrazione dell’acqua. I percorsi pedonali saranno realizzati con materiali permeabili, e uno dei sentieri sarà sopraelevato per attraversare l’area umida, offrendo punti panoramici per godere della vista del parco e della natura circostante.

Last modified: Gennaio 22, 2025