Erasmus, Pontedera accoglie gli studenti francesi di Agen: oltre 50 ragazzi in Comune

Written by Redazione• 11:56 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Gli allievi del liceo Bernard Palissy incontrano Franconi e Mori insieme agli studenti del Montale. Tra i doni un modellino di Vespa e le magliette “Il mondo in classe”.

PONTEDERA – Un incontro tra scuole e culture nel segno dell’amicizia europea. Sono stati ricevuti questa mattina nella sala del Consiglio comunale gli studenti del liceo francese Bernard Palissy di Agen, ospiti per alcuni giorni del Liceo Montale nell’ambito degli scambi Erasmus.

Alla mattinata hanno partecipato oltre 50 studenti dei due istituti, accompagnati dai docenti. Ad accoglierli il sindaco Matteo Franconi e l’assessore alla cultura e alla scuola Francesco Mori.

«I giovani avranno un ruolo fondamentale nel futuro delle istituzioni e della società. Il nostro compito è creare sempre più opportunità per loro», ha sottolineato Franconi. «Pontedera è la città della Vespa, ma è anche la città delle opportunità».

Mori ha richiamato il valore formativo degli scambi internazionali: «Viaggiare, conoscere nuove realtà e scoprire orizzonti diversi sono fattori che contribuiscono alla crescita personale e alla formazione dei giovani».

La visita si è conclusa con uno scambio di doni. Il Comune ha consegnato ai docenti francesi libri sulla storia di Pontedera e un modellino di Vespa, mentre il Montale, istituto della rete Iris, ha offerto agli studenti una maglietta con il simbolo Erasmus e il motto “Il mondo in classe”.

Le magliette, consegnate dal sindaco, hanno accompagnato la foto di gruppo sullo scalone di Palazzo Stefanelli, a ricordo dell’incontro.

Last modified: Ottobre 14, 2026