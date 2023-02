Paolo Vanoli: “Con il Pisa dovremo lottare su ogni pallone con il coltello fra i denti”

Scritto da admin• 11:35 am• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurri in programma all’Arena Anconetani venerdì 17 febbraio, alle ore 20,30. Queste le sue parole che abbiamo raccolto dal portale trivenetogoal.it

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa: “Domani incontreremo un Pisa che è una grande squadra, organizzata, che sa giocare bene e che ha lavorato molto bene sul mercato. Non sono io a dirlo, ma le prestazioni che hanno fatto da quand’è arrivato il nuovo tecnico D’Angelo”.

Sul lavoro settimanale: “Lavoriamo su ogni aspetto ogni settimana. Dà un po’ di fastidio subire sempre gol, soprattutto per le prestazioni che noi facciamo, ma siamo sulla strada del lavoro e su quello continuiamo a lavorare. Soprattutto con la difesa a 5 diventa una tattica individuale: bisogna saper marcare, mantenere la posizione. Son tutte cose che stiamo cercando di migliorare, ma non mi soffermerei su questo, ma contro la Spal dovevamo chiuderla per non soffrire così tanto. Mi inorgoglisce pensare che il mio lavoro è costruire e indirizzare una società, partendo anche dall’educazione e dal comportamento di un giocatore: ci è voluto un po’ di tempo quando sono arrivato, ma abbiamo sempre le stesse idee di crescita. Per me il problema non era il giocatore, ma il contesto che c’era attorno al giocatore. Stiamo cercando di creare un’organizzazione societaria che deve avere una stabilità”.

Dopo il Pisa, il Cagliari: “Ci attendono due test importanti, con Pisa domani e poi il Cagliari, ma dobbiamo fare un passo alla volta. Il problema è la prestazione, dobbiamo giocare bene e fare risultato. Domani andiamo ad affrontare una squadra forte come il Pisa . Sarà un test importante e dovremo lottare con il coltello tra i denti su ogni pallone”.

