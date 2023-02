“Mussolini architetto e urbanista”, domenica 19 febbraio a Palazzo Blu a Pisa

Scritto da admin• 12:12 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Durante il fascismo l’architettura non è intesa solo come uno strumento di propaganda per la costruzione del consenso politico, ma a partire dagli anni ‘30 diviene anche un efficace mezzo pedagogico per trasmettere alle masse i miti e i valori di un regime sempre più totalitario.

Il tema verrà affrontato con il professor Paolo Nicoloso, docente di Storia dell’architettura all’Università di Trieste, nella conferenza dal titolo ‘Mussolini architetto e urbanista’, che si terrà domenica 19 febbraio in auditorium a Palazzo Blu (ore 11).

Verranno ripercorse le tappe principali dell’intervento di Mussolini nel campo dell’architettura. Sarà esaminato anche il ruolo avuto da alcuni architetti, in particolare da Marcello Piacentini, nell’assecondare il dittatore e nel ricercare una “unità di stile” per l’architettura italiana nel tempo del fascismo.

L’evento approfondisce i temi della mostra ‘Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922 – 1943), in corso a Palazzo Blu di Pisa fino al 26 marzo.

Per info palazzoblu.it

