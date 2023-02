Cani Storti – Avis Pisa: la mostra delle maglie di Jacopo Balestri e la visita ai bambini di Pediatria Oncologica

Scritto da admin• 10:00 am• Pisa SC

PISA – Il nuovo gruppo dei Cani Storti continua nelle sue iniziative di beneficienza correlate con quelle di Avis Comunale con cui ha stretto una partnership.



E proprio nella giornata di venerdì 17 febbraio in cui si gioca l’anticipo di serie BKT tra Pisa e Venezia sono in programma due iniziative del gruppo Cani Storti con la mostra delle maglie dei giocatori affrontati da Jacopo e Federico Balestri nella stagione 2001-02 a partire dalle ore 15 nella sede di Via Simone Martini, 16 nella zona di Porta a Lucca e fino alla fine della partita.



Tra le altre maglie ci saranno quelle di Simeone, Inzaghi, Adriano, Grosso, Montella, Cafù, Abbiati, Loria e tanti altri. Contemporaneamente alla mostra delle maglie anche il banchetto informativo di Avis in collaborazione con i Cani Storti sulla divulgazione del dono del sangue che proseguirà alle ore 17 sotto la Curva Nord Maurizio Alberti.

Oltre alle iniziative sulla divulgazione del dono del sangue e quelle correlate con il Pisa Sporting Club il gruppo Cani Storti sta operando nel campo del sociale anche per altre iniziative sul territorio come la donazione al canile cittadino di una cuccia per esterno totalmente ristrutturata. Lunedì 20 febbraio alle ore 10.30 appuntamento benefico dove i Cani Storti saranno in visita ai bambini della Pediatria Oncologica donando mascherine, trombette e tanti sorrisi.

