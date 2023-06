Palazzo Blu, premiazioni in auditorium a conclusione della rassegna ‘Warning’

Scritto da admin• 1:50 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Anche quest’anno nell’auditorium di Palazzo Blu si è tenuta la festa finale, con la premiazione delle scuole, a conclusione della terza edizione della rassegna scientifica e divulgativa ‘Warning’.

Durante l’evento sono stati assegnati premi e riconoscimenti, di gruppo e individuali, agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato, con i loro insegnanti, ai diversi appuntamenti della rassegna e hanno prodotto un elaborato inerente ai temi affrontati nei vari incontri.

Warning, rassegna ideata da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa e organizzata in collaborazione con Palazzo Blu e Fondazione Pisa, per l’edizione 2022- 2023 ha affrontato, con l’aiuto di relatori esperti, i temi ‘Scienza e etica’, ‘Scienza e arte’, ‘Scienza e innovazione’ e ‘Scienza e lavoro’.

Al concorso hanno partecipato più di 200 studentesse e studenti provenienti da 11 classi di 7 istituti : ITIS Galilei, Livorno; Liceo Scientifico Dini, Pisa; Liceo Carducci, Pisa; IIS Carducci, Volterra; IIS Pesenti, Cascina; Liceo Buonarroti, Pisa; Liceo Scientifico Vallisneri, Lucca. Complessivamente sono 22 gli elaborati, arrivati dalle scuole. Ai quattro appuntamenti della rassegna hanno preso parte 1294 studenti provenienti da 80 classi di 17 istituti superiori della Toscana.

La giuria, ha scelto di premiare gli elaborati delle classi : 3A BIA – Itis Galilei, Livorno; 5I – Liceo Scientifico Dini, Pisa; 3BL – IIS Pesenti, Cascina; 3A LSU – Liceo Carducci, Pisa. I quattro premi principali consistono in un contributo di 700 euro che Palazzo Blu Fondazione riconoscerà alle scuole da cui provengono gli studenti vincitori.

Le classi 3F e 3HI dell’IIS Pesenti di Cascina, hanno ricevuto una menzione speciale per l’ampia partecipazione, espressa attraverso un cospicuo numero di contributi di gruppo. Per loro il premio di partecipazione è di 200 euro.

Sono state inoltre assegnate altre menzioni speciali a singoli studenti o a gruppi di studenti per elaborati di particolare interesse. Tra gli elaborati di gruppo ci sono quelli della 3HI – IIS Pesenti, Cascina, con gli studenti: Polito, Giannino, Spanu, Fastelli, Romano per l’elaborato Quando non c’è l’etica; della 3HI – IIS Pesenti, Cascina, con gli studenti Caporale, Carpentiero, Martini, Pacchini, Ventre per l’elaborato L’impatto della tecnologia all’avanguardia e le conseguenze in ambito lavorativo ed educativo; della 3HI – IIS Pesenti, Cascina – studenti: Banducci, Dell’Anno Geri, Marconi, Gelmini per l’elaborato L’AI, i robot e il nostro mondo.

Tra gli elaborari individuali ci sono invece nella 4BS – Liceo Buonarroti, Pisa, la studentessa Stefani, per l’elaborato Le stanze della mente; nella5BS – Liceo Buonarroti, Pisa, le studentesse: Bucchioni, Filomena, per l’elaborato L’innovazione tecnologica nel tempo e nella4SD – Liceo Vallisneri, Lucca, la studentessa Senesi, per l’elaborato Wild nature. C’è infine lo studente Carlino della 3A LSU Liceo Carducci, Pisa con Riflessioni su scienza e arte.

Tutti gli studenti premiati hanno ricevuto dei gadget di ricordo dell’esperienza e la possibilità di una visita guidata alla mostra Explore | Pianeta Terra attualmente in corso nelle sale espositive del Palazzo.

La cerimonia si è svolta questa mattina nell’auditorium di Palazzo Blu con le classi premiate e alla presenza di Cosimo Bracci Torsi, Presidente di Palazzo Blu, Stefano Del Corso, Presidente di Fondazione Pisa e di Franco Cervelli, Sandra Leone ed Enrico Mazzoni, per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa.

Per il gruppo di lavoro Warning, il coordinamento delle scuole durante tutta la rassegna, è stato condotto da Dario Moretta, responsabile della cooperativa Kinzica.

Last modified: Giugno 9, 2023