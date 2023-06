Autolinee Toscane: “Non è vero che è stato cancellato il collegamento Terricciola-Pontedera”

Scritto da admin• 1:46 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Autolinee Toscane smentisce le notizie diffuse dal Gruppo Consiliare del Comune di Terricciola (PI) “Terricciola SiCura” relative a una presunta soppressione della Linea 450 apparse e ovviamente si riserva di valutare tramite i propri legali le azioni necessarie a valutare eventuali danni all’azienda e all’utenza.

Infatti, non corrisponde al vero l’affermazione del Gruppo Consiliare “Terricciola Sicura” secondo cui “La linea 450 è stata rimossa senza alcun preavviso, i disagi sono enormi per tutti gli utenti, che si aspettavano di usufruire della tratta in questione e invece sono rimasti a piedi”.

È, infatti, fuorviante, e quindi lesivo di Autolinee Toscane e del Trasporto Pubblico Locale, parlare di “soppressione della tratta”, intendendo la frase come “soppressione del collegamento di Terricciola con Pontedera”. Come si evince dallo specchietto riassuntivo allegato le corse veramente soppresse sono solo due, sulla tratta Terricciola cimitero-Poggiarelli-La Rosa.

Tutte le altre sono state modificate, in modo da garantire comunque il collegamento dell’abitato di Terricciola con Pontedera, Volterra i centri vicini.

Per ovvie questioni logistiche, essendo inibito il transito da via Roma, già particolarmente delicato in condizioni normali, il punto di accesso al servizio è stato posto nel piazzale delle scuole medie, luogo il più vicino possibile al centro abitato nel quale i bus “at” (lunghi 12 metri) possono effettuare in sicurezza l’inversione di marcia.

Ovviamente, l’assetto deviato è stato ampiamente condiviso con i tecnici e l’amministrazione comunale con i quali sono stati fatti sopralluoghi e incontri operativi per arrivare a questa soluzione che chiaramente non ha l’obiettivo di eliminare il disagio quanto più realisticamente di minimizzarlo soprattutto per l’utenza scolastica che ha potuto continuare a raggiungere i poli scolastici di Pontedera e Volterra fruendo del trasporto pubblico locale.

È altresì infondata, e quindi anch’essa lesiva di Autolinee Toscane e del Trasporto Pubblico Locale, l’affermazione secondo cui l’utenza non sarebbe state informata dei cambiamenti nel servizio di TPL. Le informazioni non solo sono state messe, ovviamente, su tutte le fermate sia a Terricciola che sui percorsi di linea, ma sono state diffuse anche su tutti i canali social di Autolinee Toscane, nonché comunicate per tempo a tutti gli organi di informazione ( https://www.at-bus.it/it/terricciola-pi-linee-bus-modifcate-lunedi-29-maggio-2023; e https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/deviazione-linea-450-pontedera-rosa-park ).

Last modified: Giugno 9, 2023