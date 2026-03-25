Palazzo Blu, nuovo appuntamento con la letteratura: protagonista “Memorie di Adriano”

PISA – Domenica 29 marzo torna a Palazzo Blu il ciclo di incontri dedicato alla letteratura, curato da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, docenti di Letteratura Italiana dell’Università di Pisa.
Protagonista dell’incontro sarà “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, uno dei romanzi più celebri del Novecento, al centro della rassegna 2026 incentrata sulle grandi figure del passato e sul genere della biofiction, ovvero la narrazione romanzata costruita a partire da vite reali.
Pubblicato nel 1951, il libro rappresenta un esempio di scrittura capace di coniugare rigore storico e invenzione narrativa, offrendo il ritratto dell’imperatore Adriano attraverso una riflessione sul potere, la misura e la responsabilità.
Nel corso dell’incontro, Antonietta Sanna, docente di Letteratura francese all’Università di Pisa, approfondirà i temi principali dell’opera, mentre le letture saranno affidate all’attrice Elisa Proietti.
L’appuntamento è in programma alle ore 11 nell’auditorium di Palazzo Blu. L’ingresso è libero con prenotazione tramite Eventbrite.
Per informazioni è possibile consultare il sito di Palazzo Blu.Last modified: Marzo 25, 2026