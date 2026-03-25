La Tundra presenta il nuovo album “OHDIO” con un live al Circolo Alberone

Written by Redazione• 10:10 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 27 marzo alle ore 21 il Circolo Alberone ospita il concerto della Tundra, band alternative rock pisana, che torna nella città d’origine per presentare dal vivo“OHDIO”, il nuovo album pubblicato il20 marzo per l’etichetta Edac Music Group.

Ad aprire la serata sarà il trio punk lo-fi I Sensibili, in un appuntamento che si annuncia come una vera e propria festa musicale.

“OHDIO” è un lavoro che raccoglie l’urgenza espressiva della band, costruito su sonorità intense e dinamiche, tra esplosioni sonore e momenti di tensione. Un disco che affronta senza filtri temi come frustrazione, rabbia e senso di insoddisfazione, trasformandoli in energia condivisa con il pubblico.

Undici brani per poco più di mezz’ora di musica che raccontano una quotidianità fatta di lavoro, routine e desiderio di evasione, in equilibrio costante tra la spinta a fuggire e l’impossibilità di farlo. Rispetto ai lavori precedenti, il nuovo album abbandona i temi sentimentali per concentrarsi su tensioni più profonde e radicate.

Nata a Pisa nel 2019, la Tundra ha costruito negli anni un percorso in crescita, tra pubblicazioni discografiche e numerose esibizioni dal vivo. Dopo l’EP di debutto e l’album “Nuvole rosa, ragni e guai” del 2021, la band ha raggiunto la finale di 1M NEXT, vinto Arezzo Wave Toscana e portato la propria musica su oltre 50 palchi in tutta Italia.

Il nuovo disco segna una svolta verso sonorità post-punk più definite ed è stato registrato con la produzione di Giulio Ragno Favero presso il Redroom Recording Studio di Nodica.

Il concerto al Circolo Alberone rappresenta un momento significativo per la band, che torna a esibirsi nella propria città con un progetto rinnovato e un sound ancora più incisivo.

Last modified: Marzo 25, 2026