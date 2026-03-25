24 enti uniti nel ricordo di Giulio Regeni: “Un filo giallo per verità e giustizia”

Written by Redazione• 11:00 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sono stati 24 gli enti locali che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune di Cascina e dalla Città del Teatro per ricordare Giulio Regeni a dieci anni dalla sua uccisione. Una serata partecipata, nel segno della memoria e dell’impegno per i diritti umani.

L’evento ha previsto la proiezione del documentario “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”, seguita da un dibattito con il regista Simone Manetti e l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.

Oltre al Comune di Cascina, hanno concesso il patrocinio la Provincia di Pisa e numerosi comuni del territorio, tra cui Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Montopoli, Palaia, Peccioli, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Vecchiano, Vicopisano e Volterra, insieme ad altre amministrazioni.

In apertura della serata è stato trasmesso un videomessaggio dei genitori di Giulio, Paola e Claudio Regeni, che hanno ringraziato per l’iniziativa sottolineando il valore della memoria e della ricerca della verità: “Questi dieci anni sono stati duri, ma determinanti nel percorso verso giustizia. Giulio è stato vittima di troppi tradimenti. Questa iniziativa è importante perché unisce tanti Comuni nel segno dei diritti umani”.

“La partecipazione di 24 enti locali dimostra che su temi fondamentali come la difesa dei diritti umani e la ricerca della verità non esistono divisioni – ha dichiarato il sindaco di Cascina Michelangelo Betti –. Vedere così tante amministrazioni unite rappresenta un segnale di maturità istituzionale. Quando si parla di dignità umana, si può e si deve parlare con una sola voce”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come l’iniziativa non rappresenti soltanto un momento di commemorazione, ma un impegno concreto e condiviso: “Cascina e tutti i Comuni coinvolti continueranno a essere un presidio di memoria attiva finché non sarà fatta piena luce su questa vicenda”.

La serata ha così rafforzato il “filo giallo” che lega istituzioni e cittadini nella richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni.

Last modified: Marzo 25, 2026