Internet Festival 2025 a Pisa: onde gravitazionali e realtà virtuale tra scienza, arte e tecnologia

PISA – È iniziato a Pisa l’Internet Festival 2025, la manifestazione annuale che propone eventi, approfondimenti e intrattenimento sul tema della Rete e dell’innovazione digitale. Quest’anno, per la prima volta, tra i protagonisti c’è anche l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina, con il rivelatore di onde gravitazionali Virgo, portando al pubblico nuovi orizzonti sull’esplorazione del Cosmo.

«Internet Festival rappresenta un’importante occasione per raccontare l’interazione tra ricerca scientifica e società – dichiara Massimo Carpinelli, direttore di EGO –. L’Osservatorio contribuisce a immaginare nuove forme di futuro, esplorando le frontiere della conoscenza».

L’obiettivo di EGO è offrire al pubblico prospettive originali sul valore della ricerca cosmica, mostrando i legami con letteratura, cinema, arte, cultura pop e tecnologie che trasformano la nostra vita quotidiana.

Eventi e attività principali

Sabato 11 e domenica 12 ottobre al Centro Congressi Le Benedettine: due installazioni continue a cura di EGO – la performance in realtà virtuale “!VR Memorie d’onda. Virtual cosmos” e l’installazione immersiva mobile Big Bang Machine . Virgo VR: spettacolo in realtà virtuale 360° che combina la danza di Marianna Miozzo con l’architettura dell’osservatorio, accompagnata da musiche originali derivate da segnali cosmici catturati da Virgo. Testi di Roberto Malfagia e Vincenzo Napolano, regia di Malfagia, musiche di Massimo Magrini. Big Bang Machine: installazione immersiva mobile che simula un viaggio nello spazio e nel tempo fino all’origine dell’Universo, con il supporto di Fondazione Pisa, IVECO e del progetto UE AHEAD 2020.

al Centro Congressi Le Benedettine: due installazioni continue a cura di EGO – la performance in realtà virtuale e l’installazione immersiva mobile . Domenica 12 ottobre, ore 18.15 , Centro Congressi Le Benedettine: panel “Connessioni cosmiche. Come l’esplorazione del Cosmo cambia la nostra vita?” con Stefano Gattei, Adele La Rana e condotto da Vincenzo Napolano, per discutere l’impatto della scienza cosmica su arte, filosofia e immaginario collettivo.

, Centro Congressi Le Benedettine: panel con Stefano Gattei, Adele La Rana e condotto da Vincenzo Napolano, per discutere l’impatto della scienza cosmica su arte, filosofia e immaginario collettivo. Domenica 12 ottobre, ore 18.30, Logge dei Banchi: audiovideo set “Il suono dell’Universo”, con Massimo Magrini che esplorerà paesaggi sonori cosmici creati dalla sonificazione dei dati scientifici di Virgo e telescopi terrestri e spaziali.

EGO e Virgo

Situato a Cascina, EGO ospita Virgo, l’unico rivelatore di onde gravitazionali in Europa e uno dei quattro al mondo, permettendo di osservare fenomeni come la fusione di buchi neri o stelle. Alla collaborazione scientifica Virgo partecipano circa 1000 ricercatori da 20 Paesi. EGO è inoltre attivo in comunicazione scientifica e coinvolgimento del pubblico, con progetti di citizen science e collaborazioni artistiche.

Internet Festival – Forme di Futuro

L’evento, giunto alla 15ª edizione, si svolge dal 9 al 12 ottobre 2025 e affronta il tema dell’“Identità” declinata in scienza, tecnologia e società. Quattro giorni di incontri, spettacoli e workshop con quasi 100 ospiti nazionali e internazionali, distribuiti in 13 sedi simbolo della città, tra università, musei, centri congressi e il Teatro Verdi.

