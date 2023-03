Palazzo Blu a Pisa: prorogata al 1 Maggio la mostra “Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922 – 1943)”

Scritto da admin• 12:00 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – L’esposizione Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922-1943), in corso a Palazzo Blu di Pisa, è prorogata fino a lunedì 1 maggio 2023. La mostra, allestita nel centenario della marcia su Roma (1922-2022), ha riscosso in questi mesi un notevole successo da parte del pubblico.

Il Fondo Allegrini è costituito da migliaia di fotografie, stampe, pellicole e lastre, ed è stato creato da Guido Allegrini, che ha fotografato la vita della città dalla seconda metà degli anni Venti alla metà degli anni Quaranta del Novecento. La mostra presenta per la prima volta la straordinaria testimonianza visiva di quanto accaduto durante il Ventennio a Pisa, rispecchiando anche la vicenda dell’intero Paese. Il Centenario della marcia ha visto lo sviluppo di molteplici iniziative volte a gettare luce su protagonisti, momenti e luoghi cruciali dell’Italia fascista. Raramente, però, ci si è chiesti come fosse la vita concreta di una città di provincia. La mostra di palazzo Blu risponde a questa domanda, ma presenta un motivo ulteriore di interesse: in quel periodo infatti, Pisa, grazie alla presenza della famiglia Reale e di personalità politiche o culturali di rilievo come Guido Buffarini Guidi e Giovanni Gentile, assume un ruolo rilevante che vede l’intreccio di vicende locali con processi nazionali e internazionali. Il percorso fotografico mostra i riti e la mobilitazione di massa del regime e dei suoi gerarchi; gli avvenimenti sportivi e quelli di costume; lo sviluppo urbanistico della città fino alle distruzioni provocate dalla Guerra. La mostra, curata dal prof. Daniele Menozzi, emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa con un gruppo di validi esperti, è completata da prime pagine di giornali e manifesti dell’epoca che ricordano i maggiori eventi del periodo.

L’esposizione è aperta tutti i giorni, dal martedì al venerdì con orario 10 – 19, il sabato, la domenica e nei festivi con orario 10 – 20.



A partire dal 7 aprile, in concomitanza con la mostra “Pianeta Terra” la mostra sarà aperta anche il lunedì. Per info www.palazzoblu.it

Last modified: Marzo 20, 2023