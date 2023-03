Serie BKT. Il punto dopo il trentesimo turno di campionato. Risultati e classifica

Scritto da admin• 11:53 am• Pisa SC

PISA – Un 30esimo turno pieno di sorprese (ed in cui è assente il segno ics, con 5 vittorie casalinghe ed altrettante esterne) che va tutto a favore del Genoa che, vittorioso a Brescia, approfitta delle contemporanee sconfitte di Frosinone e Bari così da ridurre le distanze dalla Capolista ed aumentarle sulla più immediata inseguitrice, divenuta ora il SudTirol che ha scavalcato i pugliesi, mentre in coda si registrano importanti affermazioni per Perugia, Venezia e Cosenza che allontanano, al momento, lo spettro della retrocessione diretta.

di Giovanni Manenti

La grande sorpresa di giornata giunge dal “Benito Stirpe”, dove la Capolista Frosinone cade per la seconda volta fra le mura amiche, facendosi beffare al 95′ dal pericolante Cosenza che, dopo aver rischiato solo in avvio per una traversa colpita da Moro, colpisce nel recupero grazie al proprio centrocampista Scuola Milan Marco Brescianini – alla sua seconda rete determinante consecutiva dopo quella che aveva deciso la sfida contro la SPAL – così consentendo al Genoa, vittorioso d’autorità 3-0 a Brescia con il sempre più determinante Gudmundsson (assist a Salcedo e doppietta personale …) protagonista, di ridurre a soli 6 punti il distacco dal vertice e, cosa più importante, portare a 5 lunghezze il margine sulla terza in ottica Promozione diretta.

Terza piazza che non è più di proprietà del Bari, che cade 0-1 in Umbria contro la Ternana, per la quale la rete di Partipilo poco prima del 20′ di gioco regala a Mister Lucarella la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina rossoverde tornando ad alimentare speranze di Playoff, nel mentre i biancorossi pugliesi vengono scavalcati (51 punti a 50) dal sempre più sorprendente SudTirol che prosegue la sua scalata ai vertici del Calcio nazionale collezionando l’undicesimo risultato utile consecutivo superando in casa la SPAL con un 2-0 che porta la firma del centrale difensivo Giovanni Zaro, autore di una doppietta e confermatosi una delle più liete sorprese di questo Torneo Cadetto, con i suoi 5 centri, tutti decisivi, mentre la formazione di Mister Oddo resta malinconicamente all’ultimo posto della Graduatoria assieme al Brescia a quota 28 punti.

Appena un gradino più su si trova il Benevento che esce sconfitto 2-0 all’Arena Garibaldi contro un Pisa che riscatta così la sconfitta di Modena rilanciandosi in ottica Playoff per merito della prima rete in maglia nerazzurra di Stefano Moreo che sfrutta alla perfezione un assist di Touré poco dopo la mezzora di gioco e del raddoppio di Matteo Tramoni che torna al goal dopo due mesi, rilanciando la formazione di Mister D’Angelo al pari del Cagliari che infierisce sul campo di una Reggina in chiaro disarmo tecnico e societario, come certifica il 4-0 a favore dei rossoblù sardi su cui pone la propria impronta Gianluca Lapadula (due reti che lo portano ad agganciare Cheddira a quota 15 in vetta alla Classifica Marcatori ed un assist) unitamente a Mancosu ed a Zappa.

Successi che consentono a Pisa e Cagliari di scrollarsi di dosso il Parma, viceversa sconfitto a Como per 2-0, colpito a freddo da un gran diagonale di Cerri cui replica Arrigoni nella ripresa, così da rilanciare le ambizioni dei lariani ora a soli tre punti dall’ultimo posto utile per accedere ai Playoff ed occupato dal Palermo che, nell’anticipo di venerdì sera, torna al successo dopo 6 turni di astinenza travolgendo nella ripresa il Modena che si era portato sul 2-1 (doppietta di Strizzolo …) all’intervallo e che poi crolla sino al 5-2 conclusivo per i rosanero, curiosamente maturato proprio in assenza del loro cannoniere principe Matteo Brunori.

Nelle zone basse della Classifica, infine, importanti vittorie sia per il Perugia, che si impone per 2-0 a Cittadella chiudendo i conti nello spazio di soli 3′ ad inizio ripresa grazie ai centri di Di Carmine e Casasola, che del Venezia che fa altrettanto sul campo dell’Ascoli con l’1-0 maturato nel recupero grazie alla prima rete in carriera da parte del 22enne difensore Andrea Carboni, risultati che, da un lato, consentono ad umbri e lagunari di allungare sul terzetto formato da Benevento, Brescia e SPAL ad oggi condannato alla retrocessione diretta e, dall’altro, riportano i bianconeri marchigiani ed i granata veneti in Zona Playout, riducendo il relativo margine a soli 3 e 2 punti, rispettivamente.

Risultati 30.ma giornata Campionato Serie B:

Palermo – Modena 5-2

Pisa – Benevento 2-0

Cittadella – Perugia 0-2

Ascoli – Venezia 0-1

Brescia – Genoa 0-3

Como – Parma 2-0

SudTirol – SPAL 2-0

Frosinone – Cosenza 0-1

Reggina – Cagliari 0-4

Ternana – Bari 1-0

Classifica: Frosinone p.62; Genoa p.56; SudTirol p.51; Bari p.50; Pisa e Cagliari p.45; Palermo e Reggina* p.42; Parma p.41; Como e Ternana p.39; Modena p.38; Ascoli p.36; Cittadella p.35; Perugia* e Venezia p.33; Cosenza p.32; Benevento p.29; Brescia e SPAL p.28. *Reggina e Perugia una partita in meno

Last modified: Marzo 20, 2023