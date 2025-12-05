Palaia accende il Natale: un weekend di eventi tra albero, presepi e dolci tradizionali

Written by admin• 10:17 am• Palaia

PALAIA – Il territorio si prepara a entrare nell’atmosfera natalizia con un fine settimana ricco di appuntamenti che inaugura ufficialmente il calendario di eventi 2025. Un mese intero di iniziative diffuso tra capoluogo e frazioni, con mercatini, laboratori, musica e attività per tutte le età.

Domenica 7 dicembre, Forcoli darà il via alle festività con l’accensione dell’albero di Natale curata dal Gruppo Donatori di Sangue. Un pomeriggio di musiche, letterine dei bambini e vin brulè, arricchito da letture animate e piccoli spettacoli per famiglie.

Domenica 8 dicembre, sempre a Forcoli, sarà inaugurato il nuovo Presepe Artistico di Massimo Brini: un’opera che arricchisce la tradizione della “Città di Presepi” e che resterà visitabile fino all’11 gennaio.

Nella stessa giornata, Montefoscoli apre le porte a “Montefoscoli, Un Paese da Presepe”, l’itinerario diffuso di presepi realizzati da cittadini, associazioni e artisti, visitabile fino al 7 gennaio. Il borgo ospiterà anche la festa “Buon Natale e DolceFoscoli”, dedicata ai dolci tipici, con laboratori, giochi, attività per bambini e una degustazione di torte alla ricerca della più buona.

«Questi primi eventi aprono un mese speciale, in cui Palaia vivrà momenti dedicati al Natale tra tradizione, cultura e divertimento», commenta la sindaca Marica Guerrini. «Un invito a condividere lo spirito delle feste in un clima accogliente, dove ogni angolo racconta una storia».

Info:

Ufficio Turismo Comune di Palaia

Tel. 0587 621437 • turismo@comune.palaia.pi.it

Last modified: Dicembre 5, 2025