Cerimonia di inaugurazione alla Scuola Sant’Anna: visione e sfide future

Written by admin• 11:19 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- “Aprire nuove vie. Agire nel presente, costruire il futuro” è il tema con cui il Rettore Nicola Vitiello ha inaugurato l’anno accademico 2025/2026 della Scuola Superiore Sant’Anna. La cerimonia si è svolta giovedì 4 dicembre al Teatro Verdi di Pisa, alla presenza del Sindaco Michele Conti e dell’Assessora regionale Cristina Manetti.

La Lectio Magistralis è stata tenuta da Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, che ha dedicato il suo intervento al ruolo del leader come costruttore di squadra: «Un vero leader non è mai solo: ascolta, ispira, valorizza gli altri».

Nel suo discorso, il Rettore Vitiello ha tracciato le priorità per i prossimi anni:

rafforzare la qualità della ricerca;

sostenere studenti e comunità accademica;

investire su innovazione e tecnologie emergenti;

promuovere la diplomazia scientifica;

consolidare il Sistema Universitario Pisano come ecosistema del sapere.

Durante la cerimonia è stato letto anche il messaggio del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha riconosciuto alla Scuola un ruolo strategico nella formazione avanzata e nella collaborazione con le istituzioni, in particolare sui temi dell’AI, della robotica e della sicurezza.

«Aprire nuove vie significa coniugare qualità della ricerca, attenzione alle persone e responsabilità verso il Paese» ha affermato il Rettore Vitiello.

Il Sindaco Conti ha sottolineato il valore della Scuola per il territorio: «La Sant’Anna è un’eccellenza riconosciuta, capace di coniugare ricerca, innovazione e dialogo con imprese e istituzioni. Il suo contributo è fondamentale per la crescita di Pisa».

FOTO TRATTA DAL SITO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA.

Last modified: Dicembre 5, 2025