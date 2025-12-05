Cerimonia di inaugurazione alla Scuola Sant’Anna: visione e sfide future

PISA- “Aprire nuove vie. Agire nel presente, costruire il futuro” è il tema con cui il Rettore Nicola Vitiello ha inaugurato l’anno accademico 2025/2026 della Scuola Superiore Sant’Anna. La cerimonia si è svolta giovedì 4 dicembre al Teatro Verdi di Pisa, alla presenza del Sindaco Michele Conti e dell’Assessora regionale Cristina Manetti.
La Lectio Magistralis è stata tenuta da Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, che ha dedicato il suo intervento al ruolo del leader come costruttore di squadra: «Un vero leader non è mai solo: ascolta, ispira, valorizza gli altri».
Nel suo discorso, il Rettore Vitiello ha tracciato le priorità per i prossimi anni:
- rafforzare la qualità della ricerca;
- sostenere studenti e comunità accademica;
- investire su innovazione e tecnologie emergenti;
- promuovere la diplomazia scientifica;
- consolidare il Sistema Universitario Pisano come ecosistema del sapere.
Durante la cerimonia è stato letto anche il messaggio del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha riconosciuto alla Scuola un ruolo strategico nella formazione avanzata e nella collaborazione con le istituzioni, in particolare sui temi dell’AI, della robotica e della sicurezza.
«Aprire nuove vie significa coniugare qualità della ricerca, attenzione alle persone e responsabilità verso il Paese» ha affermato il Rettore Vitiello.
Il Sindaco Conti ha sottolineato il valore della Scuola per il territorio: «La Sant’Anna è un’eccellenza riconosciuta, capace di coniugare ricerca, innovazione e dialogo con imprese e istituzioni. Il suo contributo è fondamentale per la crescita di Pisa».
