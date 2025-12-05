Dicembre per la Salute Mentale: un mese di iniziative, inclusione e comunità con L’Alba Associazione

Written by admin• 9:29 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La Giornata Nazionale della Salute Mentale del 5 dicembre, istituita nel 2004, oggi è spesso oscurata dal World Mental Health Day del 10 ottobre. L’Alba Associazione, però, continua a celebrarla con un intero mese di iniziative dedicate al benessere mentale, alla prevenzione e alla socialità, rivolte a cittadini, giovani, familiari e persone fragili.

Per tutto dicembre il Circolo L’Alba, la pizzeria Roba da Matti e il Ristorante Quore ospitano incontri, laboratori, presentazioni di libri, convegni e momenti di comunità. Tra i temi al centro del programma: auto-aiuto e supporto tra pari, inclusione e disabilità, abitare supportato, mindfulness, gentilezza e cultura.

Previsti anche eventi con scuole, associazioni del territorio, USL e realtà impegnate nel sociale, oltre a cene solidali e raccolte fondi – tra cui la campagna “Dona il pranzo di Natale”.

Il calendario si chiude con il Pranzo di Natale del 25 dicembre e il Cenone di San Silvestro, occasioni di festa pensate in particolare per chi vive situazioni di fragilità o solitudine.

Info: Circolo L’Alba e pizzeria Roba da Matti – via delle Belle Torri 8, Pisa (050 544211 / 340 3541897)

Ristorante Quore – via del Cuore 1, Pisa (050 579941 / 340 3541897)

